Gostitelji, ki so zabeležili osmo zmago na devetih tekmah, tako da so z izkupičkom 10-2 druga najboljša ekipa na vzhodu lige NBA, so slavili zahvaljujoč delnemu izidu 10:0 v zadnji četrtini. Za Miami je bil to sedmi poraz.

Goran Dragić je v prvem polčasu dosegel 14 točk, v drugem pa je dodal le štiri (met 6:14). Ob tem je zbral še sedem podaj in štiri skoke. Prvi strelec Miamija je bil Hassan Whiteside z 20 točkami in 12 skoki.

»Bistveno je, da smo ta niz gostovanj izkoristili tudi za krepitev ekipnega duha. Ko si tako dolgo stran od doma, veliko več razmišljaš o košarki, se pogovarjaš in se družiš s soigralci. Zdaj imamo dva dni časa do naslednje tekme in prepričan sem, da bomo do srede popravili teh nekaj malenkosti, ki so nam preprečile kakšno zmago več,« je po koncu niza gostovanj dejal Dragić.

Na ostalih prizoriščih je Boston zabeležil dvanajsto zaporedno zmago in je najboljše moštvo lige, Oklahoma City Thunder je ob 37 točkah Paula Georga in 27 Russlla Westbrooka ugnala Dallas, Houston pa ni imel usmiljenja z Indiano, ko je slavil 118:95.