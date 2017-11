Božič je že nekaj časa največji britanski trgovski praznik in ljudje že dolgo pred njim odštevajo nakupovalne dni. Tabloid Sun on Sunday je včeraj Britancem položil na srce: »Ste začeli resno razmišljati o darilih? Zgodnje priprave vas bodo obvarovale stresa med božičnimi prazniki. Nikoli ni prezgodaj, da bi začeli delati zalogo božičnih okraskov, daril, pijače in živil ter za to, da bi Božičku napisali, kaj želite…« Res? V drugem tednu novembra? 44 dni pred božičem?

Absolutno, pravijo Otočani. Posebno tisti, ki se takoj po enem božičnem praznovanju začnejo pripravljati na naslednje. Ni jih malo. Britanci so naravnost obsedeni z božičem, ki jim pomeni veliko več kot prihod novega leta. Božično nakupovanje se začenja vsako leto prej. Če verjamete ali ne, znana, razmeroma draga trgovina Selfridges je letos prehitela vso konkurenco, saj je »božični oddelek« odprla že 1. avgusta. Prav ste prebrali: 1. avgusta. Do nedavnega je bil bolj ali manj prazen. Te dni je že razmeroma poln.

Obeta se bel božič Če Britanci do zdaj niso bili v skrbeh, kako bodo izpeljali letošnje praznovanje božiča, ki se ga toliko bolj veselijo, ker jim vremenoslovci obljubljajo, da bo bel (prvič po letu 2010 za božič napovedujejo sneg), zdaj so. Že deset let je pomembna prelomnica božična videoreklama priljubljene londonske trgovine John Lewis, ki je ne samo ena izmed najuspešnejših, ampak tudi ena izmed najbolj priljubljenih. Tudi zato, ker gre za trgovino, ki v kapitalistični Veliki Britaniji vsaj po načinu upravljanja malce spominja na »naše« tozde, temeljne organizacije združenega dela iz časov samoupravljalskega socializma. Ampak samo mimogrede.

Sedem milijonov za božično reklamo Ko John Lewis objavi svojo božično reklamo (po televiziji in v kinodvoranah), Otočani prvič začutijo predbožično »paniko« in začnejo misliti na posebne nakupovalne božične dneve, kot sta črni petek in kibernetski ponedeljek, ko trgovci tako znižajo cene, da se potrošnikom cedijo sline. Zaradi letošnje božične reklame trgovine John Lewis, ki je že od pojava prve, pred desetimi leti, najodmevnejša božična reklama, o kateri se Britanci pogovarjajo, kot bi šlo za nov hollywoodski film Julie Roberts ali Brada Pitta, so milijoni Otočanov tako ganjeni, da jim po licih polzijo solze. Med jokajočimi je bila tudi izkušena, a velikokrat čustvena televizijska voditeljica. Kako resno trgovina John Lewis obravnava svojo božično videoreklamo, pove že to, da je letos zanjo porabila nič manj kot sedem milijonov funtov. In to, da je za režijo najela z oskarjem nagrajenega režiserja Michela Gondryja.

Prijazna pošast Moz V njej ima glavno, zvezdniško vlogo velika plišasta pošast Moz, Moz the Monster, ki spi in smrči pod posteljo sedemletnega fantka. Ime mu je Joe, ki se Moza najprej boji, potem pa postaneta najboljša prijatelja. Namesto da bi ga Moz strašil, se, ko ga Joe odkrije, z njim igra vse noči. Zato Joe težko ostaja buden v šolskih klopeh. Zabavni Moz, ki najprej nasmeje milijone, ve, da mora oditi, da bi Joe lahko začel odraščati. To seveda privede do srce parajočega slovesa, ki je gledalce, od malih do velikih, spravil v jok. Edini način, da veliki potolažijo male, je, da kupijo Moza, ki ga John Lewis ponuja v različnih oblikah: kot plišasto igračo, v knjigah, na šalicah in tako naprej. Del dobička, ker John Lewis ni tipična kapitalistična družba, bo šel na bančni račun dobrodelne organizacije za otroke. Nekateri mislimo, da je pošast Moz toliko bolj priljubljena, ker številne nekoliko spominja na zunanjega ministra Borisa Johnsona, ki se mu te dni trese ministrski stolček.

Cene že znižali tudi za 70 odstotkov Uspeh božičnih reklam Johna Lewisa je tudi druge britanske trgovine prepričal, da je ključ do velikih dobičkov med nakupovalnimi dnevi do božiča dobra videoreklama. Letos jih že mrgoli. In so verjetno veliko prispevale k temu, da je minuli konec tedna po trgovinah mrgolelo božično nabrušenih nakupovalcev. Pomembno je na njihovo število vplivalo tudi to, da so številni trgovci, ki pravijo, da imajo polna skladišča, ker jim tako slabo, kot jim je šlo oktobra, ni šlo že deset let, že začeli božične razprodaje. Cene so znižali za polovico, nekateri pa celo za 60, tudi 70 odstotkov.