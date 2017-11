»Bodimo športno aktivni vse leto in kar je še pomembneje, zadajmo si cilje in oblikujmo jasne ideje ter predstave o tem, kaj bi radi dosegli. Ob koncu poletja je pravi čas, da se zavestno odločimo za redno športno aktivnost,« pravi Tomaž Jastrobnik, vaditelj športne rekreacije in gimnastike. Šport je zanj življenjska izbira. Prinaša mu vsakodnevno telesno sprostitev in omogoča znižanje ravni nezaželenih stresnih hormonov.

Začnimo z vadbo v vodi Tomaž je zagovornik periodizacije pri športni rekreaciji, kar pomeni, da tudi z letnimi časi spreminjamo nabor športnih aktivnosti in si postavimo 90-dnevne cilje. Pomemben je tudi iskren odnos do sebe in zavedanje lastne fizične moči in kondicije. V primeru, da se posameznik le redko razgibava, mu sogovornik za začetek svetuje vaje moči in stabilizacije v vodi, saj s tem telesa ne obremenjuje preveč in hkrati ohrani motivacijo za nadaljevanje. Primerna sta tako plavanje kot vadba v termalni vodi. Obe aktivnosti sta dobrodošli za vse starosti, ne glede na kondicijo in pripravljenost, saj je vadba v bazenu zelo sproščujoča za mišice in ne obremenjuje sklepov. Rekreacija v vodi se priporoča tudi vsem, ki se želijo po poškodbi rehabilitirati. Tudi prebivalci Pirenejskega in Apeninskega polotoka so znani ljubitelji skupinskih vodenih vadb v bazenu. Od tam prihajajo številne novosti na tem področju, med drugim aquazumba, hidrogimnastika in ai-chi.

Aktivnost naj prinaša veselje »Zgornja količinska meja ukvarjanja s športom in rekreacijo je odvisna od posameznika. Novejše raziskave kažejo, da čas, ki ga namenimo športu, ni nujno premo sorazmeren z zdravjem, več športa ne pomeni tudi več zdravja,« opozarja na splošno zmoto. Rekreativcem naj bo vadba v užitek, predstavlja naj jim vsakodnevno radost, svetuje. Športne aktivnosti morajo biti skrbno načrtovane in predvsem pri začetnikih potekati pod strokovnim vodstvom. Ob tem se je treba zavedati, da zdrav življenjski slog poleg rekreacije sestavljajo tudi druge komponente, kot so prehrana, spanje ter na drugi strani duhovno stanje, mišljenje, čustvovanje in samopodoba posameznika.