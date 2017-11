Na ponovljeni predobravnavni narok zoper 31-letnega Oliverja Mačkića, ki naj bi septembra lani poskušal z ljubljanske obvoznice izriniti oškodovanca Valterja M. Z. in njegovo komaj 4-letno hčerko, je obtoženi v petek prišel v družbi zagovornice iz odvetniške družbe Čeferin. Mačkić že na prvem predobravnavnem naroku, ko se je zagovarjal sam, ni priznal krivde po obtožnici, ki mu očita kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, njegova zagovornica Sanja Sega pa je sodišču tokrat podala ugovor pravne narave, češ da je tožilstvo kaznivo dejanje napačno kvalificiralo in da posledično ljubljansko okrožno sodišče niti ni pristojno za obravnavo primera.

Najprej izsilil prednost, nato vijugal in rinil

Mačkić je obtožen, da je 8. septembra lani ob šestih popoldne s svojo škodo octavio na ljubljanski obvoznici v bližini Kosez zapeljal v oškodovančev volkswagen passat in ga poskušal izriniti s ceste. Valter M. Z. se je ves čas umikal v desno, dokler mu ni zmanjkalo prostora, nato pa naj bi se Mačkić še zaletel vanj in ga porinil desno na bankino in varnostno ograjo. Od tam je oškodovanca odbilo na levo stran ceste, kjer naj bi mu Mačkić zaprl pot in zavrl, tako da se je oškodovanec zaletel v zadnji del Mačkićevega avtomobila. Na srečo je ostalo pri razbiti pločevini in lažjih poškodbah. Valter M. Z. je namreč v nesreči utrpel površinske poškodbe prsnega koša in udarnino zapestja in roke. Njegova komaj štiri letna hčerka, ki je bila takrat prav tako v avtomobilu, jo je na srečo odnesla brez telesnih poškodb.

Kot je v preiskavi povedala priča, ki je vozila za Mačkićem in oškodovancem, naj bi Mačkić pred tem še sunkovito izsilil prednost passatu, ki je nato od dovoza Brda do razcepa Koseze vožnjo upočasnil, Mačkić pa je ves čas vozil ob njem in večkrat s kratkimi sunki z vozilom in vijuganjem nakazoval, da bo zapeljal v njega oziroma predenj.

Mačkićeva zagovornica je sodnici Mojci Kocjančič v petek predlagala, naj sodišče angažira sodnega izvedenca, še prej pa je podala ugovor, da bi po njenem mnenju tožilstvo Mačkića lahko preganjalo le zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje, in sicer po odstavku, po katerem bi mu grozilo do treh let zapora. Po tem scenariju bi mu morali soditi na okrajnem sodišču, po trenutni obtožnici pa mu grozi do pet let zapora, kar sodi v pristojnost okrožnega sodišča. Tožilec Marko Godec je ugovoru in predlogu obrambe nasprotoval, zadnjo besedo pa bo imelo sodišče.