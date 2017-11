Z zaslišanjem izvedenke dr. Mojce Kržan, predstojnice Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, se je nadaljevalo sojenje v pravdi med Gregorjem Rotarjem in Romanom Paškulinom zaradi zdravstvenega zapleta po zaužiti ibogi. Rotar trdi, da se je s Paškulinom povezal, da bi se z njegovo pomočjo z ibogo, močno psihoaktivno afriško rastlino, znebil odvisnosti od drog, a je namesto tega skoraj umrl. Paškulin pa odgovarja, da je šlo v resnici za psihospiritualni ritual in da je Rotarju zastalo srce, ker se ni držal navodil, da mora biti njegovo telo povsem očiščeno drog. Poudarja tudi, da je ravnal na lastno odgovornost. A vse kaže, da je bil posredi tudi nesrečen slučaj. Po izvedenkinih besedah Rotar spada med deset odstotkov belcev s presnovno posebnostjo. Če bi imel običajen metabolizem, zapleta verjetno ne bi bilo.

K prednikom po napake Kot smo že pisali, je 14. aprila 2009 Paškulin odpeljal Rotarja v počitniško hišo v Kamnik. Rotar pravi, da mu je dal skodelico s petimi do sedmimi žlicami iboge in vodo ter limono. Ko je plačal 600 evrov, je dobil v podpis »neke papirje«, če se »slučajno kaj zgodi (in da se itak ne)«. Ko je šel čez čas na stranišče, se je nenadoma zgrudil. Pritekel je Paškulin in ga spraševal, ali bi malo izbruhal, potem pa se spomni vožnje v bolnišnico, kjer so mu kasneje povedali, da mu je zastalo srce. Po njegovih besedah se mu je Paškulin predstavil kot zdravnik (kar tudi je, a brez licence) in dejal, da dela na Inštitutu OMI (zavodu za antropološko medicino). Glede zaužitja iboge mu je povedal, da se ti »odvrti film, greš med prednike in vidiš, kje si delal napake, ko se vrneš, je pa vse v redu« – možnih zapletov mu ni predstavil. Sam je pričakoval, da bo potem »čist«, kar je videl že pri nekem drugem odvisniku, ki mu je Paškulin prav tako pomagal. V resnici pa se je znašel v bolnišnici, ima pa tudi še vedno psihične posledice, bolj je živčen in nemiren, je razložil. Paškulin, dr. biotehniških znanosti in terapevt medicinske hipnoze, je po drugi strani na sodišču zatrdil, da mu je vse razložil: da ne gre za zdravljenje odvisnosti, pač pa psihospiritualno izkušnjo, po kateri je človeku lažje spet stopiti na pravo pot. Da iboga ni registrirana, a niti prepovedana ter da to dela na lastno odgovornost. Naročil mu je, naj prej ne jemlje drog, da ne bo prišlo do predoziranja. Rotar mu je to zagotovil, a Paškulin je zdaj prepričan, da ni bilo res. Zatrdil je tudi, da mu je dal najnižji odmerek iboge, ko je prišlo do zapleta, pa mu je rešil življenje, saj ga je takoj začel oživljati in klicati reševalce.

»Verjetno ne« Dr. Kržanova je ugotovila, da se je prva motnja ritma z zastojem srca zgodila dobro uro po zaužitju ibogaina, v roku 48 ur so sledile še tri. Ob sprejetju v bolnišnico so v Rotarjevi krvi našli ibogain in metadon, po njegovi izpovedi naj bi slednjega zaužil pred dvema ali tremi dnevi. Iz literature znan čas izločanja ibogaina iz organizma znaša od štiri do sedem ur in pol. Pri Rotarju (zdravniki so ocenili, da ga je vzel 600 miligramov) pa je izločanje trajalo približno trikrat dlje. To kaže na njegovo sicer redko metabolno posebnost, ki pa jo je moč odkriti le klinično. Po oceni Kržanove je pri človeku, ki je sicer več let zlorabljal opioide in kokain, na motnjo srčnega ritma v 75 odstotkih vplival ibogain, v 25 odstotkih pa metadon, vse v povezavi z njemu lastnim metabolizmom. Na vprašanje, ali bi do srčnega zastoja prišlo, če ne bi zaužil ibogaina, je odvrnila, da verjetno ne. Je pa enako odgovorila tudi na vprašanje, ali bi prišlo do zastoja, če bi zaužil ibogain in metadon, pa ne bi imel takšne metabolne značilnosti. Sodnica Božena Novak je za naslednjo, januarsko obravnavo napovedala zaslišanje še dveh prič. Nato se bo odločila, ali bo določila izvedenca, da bi ocenil nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel Rotar. Ta sicer od Paškulina zahteva dobrih 40.000 evrov odškodnine.