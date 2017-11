Ko se je leta 1902 Spodnja Šiška priključila Ljubljani, niso dolgo razmišljali, kako naj poimenujejo eno izmed ulic nasproti Tivolija. Logično je bilo, da se bo imenovala Koslerjeva ulica, po družini Kosler (ali tudi Kozler), kočevskih Nemcih, ki so odločilno zaznamovali zgodovino Šiške.

Peter Kosler je skupaj z bratoma Josefom in Johannom ter polsestro Marijo v Šiški z očetovo dediščino kupil posest Cekinovega gradu, ki je segala vse od tivolske graščine pa do železnice. Njihov oče Johann Kosler je bil trgovec z južnim sadjem, ki je skrbel, da so na Dunaju tudi pozimi jedli pomaranče, in eden najbogatejših Kranjcev tistega časa. Izkazalo se je, da je bil nakup Cekinove posesti dober posel – tam so bili vodni viri, blizu je bila železnica in kmalu po nakupu so Koslerjevi bratje ustanovili pivovarno. Ulica, poimenovana z imenom njihove še danes zelo podjetne družine, je tekla ravno pred vrati stare pivovarne. V resnici je bilo res logično, da so jo poimenovali tako, saj so Ljubljančani tako ali tako neformalno celoten predel imenovali Koslerjeva posest, tisti del v Tivoliju pa Koslerjevi vrtovi.

Sedem let po poimenovanju ulice se je Koslerjeva pivovarna preimenovala v Union, toda ime ulice je ostalo vse do leta 1923, ko so jo spremenili v Malgajevo ulico. Tistega leta je bilo sploh veliko preimenovanje ulic, saj je mestni odbor določil nova pravila poimenovanja, ki naj bi upoštevala nove čase in predvsem novo državo. In ker odbor ni več podpiral poimenovanj, ki so izhajala iz ljudskih poimenovanj, je sledilo tudi to, da so Koslerje zamenjali z nekaj let prej umrlim borcem za severno mejo Franjom Malgajem.