Osrednja tema konference MQ Združenja Manager, ki bo 17. novembra, so podjetja prihodnosti. Uvodničar bo Jean-Philippe Schepens, podatkovni znanstvenik, ekonomist in ornitolog, ki je svoje predavanje tudi zato naslovil Že ptiči čivkajo, a vi še ne veste. Ob premisleku o pomenu podatkov in njihovi uporabi ter prihodnjih trendih se bodo udeleženci konference »prizemljili« s podatki analize o tem, ali je Slovenija delovna, učeča se ali misleča družba. Koncept razvoja družbe je že pred leti razvila mag. Violeta Bulc, sedanja evropska komisarka.

Na konferenci bosta sodelovala tudi Sabina Sobočan, direktorica podjetja Varis Lendava, bronaste gazele 2017, in Andraž Logar, direktor kranjskega podjetja 3fs, ki je bil letos prepoznan za gazelo Gorenjske. Osrednja tema pogovora bo evolucija vodenja oziroma kako prehajamo od nazivov do vlog. To je posledica izjemno hitrih sprememb in trendov na globalnem trgu, »kjer moraš biti vsaj nekaj korakov pred konkurenco, saj te v nasprotnem primeru kmalu ne bo več. To ne velja samo za proizvodne procese in produkte, velja tudi za vodenje. Zato se vodje ves čas učimo,« poudarja Sobočanova. Pa vendar se nekaj že dolgo ne spreminja – njihov način kadrovanja. »Vsakemu kandidatu zastavim tri vprašanja: Kaj vas veseli? Zakaj želite delati pri nas? Kakšna je vaša dolgoročna vizija na poklicnem področju oziroma kaj želite dolgoročno delati pri nas, kakšna naj bo vaša karierna pot? Ta trojica vprašanj je prva stopnica. Pomembni pa sta tudi delavnost in želja po učenju. To je ključno, da se nekdo lahko dobro počuti pri nas, da uspešno diha z našim podjetjem in ga pomaga razvijati,« poudarja Sobočanova, ki je vodenje podjetja, ki v celotni skupini zaposluje 262 ljudi, prevzela v začetku leta 2015.

Plosko, a zelo jasno Kako zaposleni prehajamo od nazivov do vlog, govori tudi Logar. »V 3fs imamo maksimalno plosko organizacijo, vendar ne povsem plosko. Vloge vseh v podjetju so zelo natančno znane, spreminjajo pa se glede na izziv, ki ga želimo rešiti. Verjamemo v tako imenovano full stack organizacijo, kjer so ekipe maksimalno heterogene in vsebujejo vse posameznike, ki jih ekipa potrebuje, da pride do konca svojega izziva. Hkrati pa se tudi zavedamo minusov tovrstne organizacije, kar nas privede do tega, da je treba vse poslovne metodologije in procese poznati, ne pa v njih slepo verjeti,« pojasnjuje Logar. V IT-segmentu, v katerem delajo, je največji izziv, da se trendi, tehnologija in fokus industrije spreminjajo na šest mesecev. To pomeni, da se morajo »resetirati« vsaj dvakrat na leto, kar zahteva izredno fleksibilnost organizacije in posameznikov. »To hkrati vzpostavlja nekakšen konstanten stres, kar poskušamo ublažiti z delovnim okoljem in odnosi med zaposlenimi.« V podjetju v razvoj vlagajo okoli 40 odstotkov vseh prihodkov. »To nam omogoča, da smo v zadnjih 12 letih vedno zaznali trende pred našo konkurenco in da smo bili do novih konceptov pragmatično kritični, še preden so postali trend.«