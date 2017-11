Roger Federer (na fotografiji) je v prvem dvoboju sklepnega mastersa sezone v Londonu upravičil vlogo favorita ter po uri in pol strl odpor Jacka Socka. Švicar je prekinil niz petih zmag Američana, ki je v London pripotoval kot zmagovalec mastersa v Parizu. Prvi igralec sveta Rafael Nadal se bo v londonski areni O2 predstavil jutri, ko se bo pomeril z Belgijcem Davidom Goffinom.

»Prvi dvoboj je vselej težak in tako je bilo tudi tokrat. Z igro sem zadovoljen, a imam še nekaj rezerv. Poznalo se je, da je Sock v odlični formi. V drugem nizu nisem izkoristil nekaj priložnosti za odvzem servisa, a mi je k sreči Jack z dvojno napako podaril točko v podaljšani igri,« je bil zadovoljen Roger Federer. Švicar je opomnil, da se v Londonu počuti kot doma. Letos je namreč v južnem delu mesta osvojil Wimbledom, v dvorani ob Temzi pa naskakuje svojo sedmo zmago na sklepnem mastersu sezone. »Lani zaradi poškodbe v Londonu nisem igral. Vsaka uvrstitev med najboljših osem igralcev na svetu je nekaj posebnega in veselim se, da sem spet tu,« pravi Federer.

Finale pokala Federacij v Minsku je bil nepričakovano izenačen. Čeprav so Belorusinje nastopile brez najboljše igralke Viktorije Azarenko, so pred domačimi gledalci igrale kot prerojene. Pri Američankah je oba dvoboja dobila Coco Vandeweghe, nepričakovano pa oba izgubila Sloane Stephens. Zmagovalka OP ZDA je po osvojenem turnirju v New Yorku izgubila vseh šest posamičnih dvobojev. Odločitev je padla v igri dvojic, v katerih je bila znova junakinja Coco Vandeweghe. V paru s Shelby Rogers sta Američanki po skoraj dveh urah igre s 6:3, 7:6 (3) premagali Arino Sabalenko in Aljaksandro Sasnovič. Američanke so osvojile 18. naslov, a prvega po letu 2000.

Hjeon Čung je v Milanu osvojil sklepni turnir najboljših mladih igralcev na svetu. Južnokorejec je bil v finalu s 3:4 (5), 4:3 (2), 4:2, 4:2 boljši od prvega nosilca Andreja Rubleva. Hjeon Čung bo šel v zgodovino kot prvi zmagovalec novega turnirja, na katerem so igrali po spremenjenih pravilih. Hjeon Čung je osvojil prvi turnir serije ATP ter se v klubu novincev z zmagami v letošnji sezoni priključil sedmerici teniških igralcev.