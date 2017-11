Letos so se za nastop med drugim odločila tudi podjetja Aplast, Ema, Flord, LXnav, P team, ROTO, Sandiline, Steklarstvo Janez Resnik, s.p., in Xlab, srebrna gazela 2011. Slednja bo na sejmu predstavila linijo izdelkov Sentinel marine solutions, ki je v zgodnji fazi zrasla iz Xlaba. »Predstavili bomo novosti in razkrili sveža partnerstva, ki smo jih sklenili in bodo za vso skupino delovala kot pospeševalec prodaje. Pametna plovila že postajajo realnost in naš cilj je utrditi vodilno vlogo ponudnika tehnologij, ki omogočajo povezljivost sistemov na plovilih in razvoj storitev, ki bodo lastnikom omogočale prijaznejše vzdrževanje in upravljanje plovil ter olajšale plovbo,« je pojasnil Marko Pihlar iz Xlabovega izločenega podjetja Sentinel marine. Podjetje, ki bo letos ustvarilo 300.000 evrov prihodkov, se je osamosvojilo letos, dobilo denar na trgu tveganega kapitala, ekipo osmih sodelavcev pa naj bi že v kratkem podvojili.