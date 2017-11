V ljubljanskem mestnem derbiju je Bravo visoko s 4:0 porazil Ilirijo in s tem postal vladar Šiške. Ilirija je po treh porazih zapored trenerja Žigo Stariča zamenjala s Stankom Božičevičem, a napredka ni bilo in je v hudi krizi. Gostje brez centralnega branilca Lamina Dialla, ki je odšel na reprezentančno tekmo Gvineje, sploh niso delovali kot ekipa, zato so bili nemočni pri razigranem Bravu, pri katerem so bili v ekipi kar štirje mladinci. »Zelo sem zadovoljen z vsebino. Vse, kar smo vadili na treningih glede organizacije, smo realizirali in celo presegli. Naša realnost je sredina lestvice,« je bil zadovoljen trener Brava Dejan Grabič.

2. SNL, 15. krog: Jadran Dekani – Nafta 1903 0:1 (0:0); strelec – 0:1 Grabant (68), gledalcev 250, sodnik: Balažič.

Roltek Dob – Rogaška 3:1 (2:0); strelci – 1:0 Mirtič (15), 2:0 Hočevar (39), 3:0 Leskovar (75/11 m), 3:1 Neskić (90), gledalcev 150, sodnik: Žnidaršič.

AŠK Bravo – Ilirija 1911 4:0 (3:0); strelci – 1:0 Salaj (14), 2:0 Đajić (36), 3:0 Piskule (38), 4:0 Đajić (70), gledalcev 350, sodnik: Kajtazović.

Krka – Kalcer Radomlje 2:1 (1:0); strelci – 1:0 Wilson (33), 2:0 Kambič (66), 2:1 Kondič (73), gledalcev 150, sodnik: Janžekovič.

Cherrybox 24 Tabor Sežana – Fužinar Ravne Systems 1:0 (1:0); strelec – 1:0 Stančič (20), gledalcev 200, sodnik: Mertik.

Mura – Zarica Kranj 1:0 (0:0); strelec – 1:0 Karničnik (84), gledalcev 700, sodnik: Lacković.

Brežice Terme Čatež – Drava Ptuj 1:3 (1:1); strelci – 1:0 Drugovič (9), 1:1 Lonzarić (25), 1:2 Šalamun (59), 1:3 Adedoja (86), gledalcev 150, sodnik: Šmajc.

Brda – Farmtech Veržej 4:3 (1:1); strelci – 0:1 Vidmar (1), 1:1 Rojc (15), 2:1 Damiano (54), 3:1 Kodermac (66), 3:2 Lazar (84/11 m), 3:3 Lah (90), 4:3 Debenjak (93), gledalcev 100, sodnik: Kos.