Kot že v Tivoliju je ruski odbojkarski velikan tudi danes predstavljal previsoko oviro za slovenske prvake, ki so še drugič klonili z izidom 0:3 (-20, -22, -18). Ob tem so se Ljubljančani na gostovanju odrezali še nekoliko slabše kot na prvi tekmi, saj so osvojili šest točk manj kot pred štirimi dnevi. Upanje slovenskega predstavnika na enajsti nastop v ligi prvakov je dokončno usahnilo že v prvem nizu, v katerem so gostitelji kljub neprepričljivemu začetku nadzirali potek, v zaključku pa ujeli pravi ritem in tekmeca pustili pri 20 točkah.

Dobro igro so domači odbojkarji prenesli tudi v naslednji niz, v katerem so vodili tudi že s petimi točkami razlike (12:7), a nato popustili in ACH Volleyju dovolili, da se je v končnici približal le na točko zaostanka. Domači trener Plamen Konstantinov se je odzval z odmorom, s katerim je uspešno prekinil nalet Ljubljančanov in umiril svoje igralce, ki so nato dosegli naslednji dve točki za vodstvo z 2:0.

Povsem pričakovano je bil tretji niz tudi zadnji. Vanj so domači odbojkarji krenili silovito, saj so že na začetku vodili s šestimi točkami razlike. Prednost so nato zgolj še povečevali in do sredine niza vodili že z neulovljivim rezultatom 14:5, s čimer so lahko tekmo mirno pripeljali do konca. »Doma smo izgubili z 0:3 in si zelo zmanjšali možnosti za napredovanje v ligo prvakov. V prvih dveh nizih smo igrali dobro, v zadnjem pa povsem izgubili koncentracijo, saj je bilo jasno, da se je naprej uvrstila Lokomotiva. Rad bi čestital ekipi iz Novosibirska za zmago in uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja,« je po tekmi povedal trener ACH Volleyja Zoran Kedačič.

Serijski slovenski prvaki bodo zdaj z nastopi v Evropi nadaljevali v pokalu Cev, kjer se bodo v 1/16 finala pomerili z Novim Pazarjem. Tam bodo po še drugem porazu v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakinj nastopale tudi odbojkarice mariborskega Branika, njihove nasprotnice pa bodo igralke kamniškega Calcita. Štajerke so proti poljski ekipi Devolopes SkyRes Rzeszow znova klonile z 1:3 (-15, -20, 20, -25), z 31 točkami pa je bila najučinkovitejša igralka tekme ponovno slovenska reprezentantka Iza Mlakar. Velja dodati, da so bile Slovenke izjemno razpoložene na servisu, saj so dosegle kar devet asov.