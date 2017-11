Skozi pesek do naslova prvaka. Tako bi lahko ocenili zadnjo dirko sezone Marca Marqueza. Čeprav je bil vložek v zadnjo dirko tako za Marqueza kot za Doviziosa velik, sta oba vseeno veliko tvegala. Doviziosu je med dirko malce ponagajal tudi ekipni tovariš Jorge Lorenzo. Španca so v ekipi kar nekajkrat opozorili, da mora predse spustiti Doviziosa, a tega ni storil. Do šest krogov pred koncem, ko sta v pesku končala oba in s tem pokopala vse uspe na čudež v Valencii.

Je pa pravi čudež uspel Marquezu. Dolgo časa je vozil za Zarcojem, a ko se je odločil, da ga napade za zmago, je na koncu ciljne ravnine že dejansko padel: »Ves čas sem se bojeval sam s seboj in si dopovedoval, da moram dirko končati. Ko sem proti koncu vseeno pokusil, sem bil prepozen pri zaviranju. Podrsal sem po tleh in se dobesedno s kolenom postavil nazaj na dve kolesi, preden sem zapeljal v pesek. Kaj naj rečem, to je bilo v mojem slogu, vedno grem do konca. Potem sem se umiril in s tretjim mestom osvojil naslov prvaka. Zelo sem zadovoljen, Andrei pa čestitam za drugo mesto in predvsem za pošten in športen boj,« je povedal Marc Marquez, ki je četrtič postal prvak v kraljevem razredu, skupaj ima šest naslovov prvaka. Je pa s 24 leti tudi daleč najmlajši v zgodovini najmočnejšega razreda med motociklisti, ki so štirikrat osvojili naslov prvaka. Z veliko znanja in tudi nekaj sreče se očitno Marquez zna izvleči še iz tako zahtevne situacije na stezi, kar daje naslovu prvaka še večji sijaj.

Andrea Dovizioso pa je po ponesrečeni dirki povedal: »Celoten konec tedna sem bi na zgornji meji zmogljivosti motocikla, tesno sem sledil Lorenzu, a oba sva od motociklov hotela preveč. Če voziš ves čas na meji mogočega, se hitro zgodi napaka.« Prvouvrščeni Dani Pedrosa je z zmago uspešno sklenil letošnjo sezono, ko mu ni bilo ravno postlano z rožicami: »To je bila težka dirka, sprednji del motocikla ni imel pravega oprijema in se nisem počutil dovolj zanesljivo. A na koncu sem moral poskusiti, tvegal sem in čeprav sem napravil nekaj napak, je lepo z zmago končati sezono.«

Zdaj bodo ekipe ostale v Valencii in preskušale zamisli za motocikle za naslednjo sezono. Največ dela bodo imeli vseeno pri Yamahi, saj sta bila tako Rossi kot Vinales spet daleč od vodilnih dirkačev. Kot sami pravijo, ni izključeno, da ne bodo motocikel za sezono 2018 pripravili na osnovi lanskega in ne letošnjega motocikla.