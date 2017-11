V nizu tvitov pred obiskom v Hanoiju se je sicer Trump danes med drugim vprašal, zakaj bi ga severnokorejski voditelj Kim Jong Un označil za starega, če pa ga on sam »NIKOLI ne bi označil za majhnega in debelega«. »Oh, no, tako zelo se trudim biti njegov prijatelj - in morda se bo nekega dne to zgodilo!« je dodal sarkastično. Kasneje je na novinarski konferenci vztrajal, da se ni šalil o možnosti, da bi nekoč s Kimom, ki ga je še prejšnji teden označil za sprijenega diktatorja, postala prijatelja. »Zagotovo je to možnost. Če bi se to zgodilo, bi bilo dobro,« je dejal novinarjem.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!