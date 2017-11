Sobotni dan poljske neodvisnosti je zaznamoval tudi najbolj množičen shod nacionalistov. Na dan, ko se na Poljskem spominjajo 11. novembra 1918, ko se je končala več kot stoletna delitev ozemlja države med Rusijo, Prusijo in Avstro-Ogrsko, je več tisoč udeležencev t. i. pohoda neodvisnosti vzklikalo gesla, kot so »Bog, čast, domovina« in »Poljska industrija v poljske roke«, pridružili pa so se jim tudi skrajni desničarji iz nekaterih drugih evropskih držav. Na območju je bilo prisotnih kar 6000 policistov, ki so množico ohranjali pod nadzorom z uporabo ograj in jo hkrati razdvojili od manjšega protishoda antifašistov, ki so se zbrali pod geslom »Za našo in vašo svobodo«. Poljska opaža porast skrajno desničarskega gibanja vse od padca komunizma, z njihovim številom pa naj bi se zdaj uvrščala na peto mesto na svetu.