Hrvat Borna Ćorić je moral zaradi bolezni predati boj za tretje mesto proti Rusu Danilu Medvjedjevu.

Na turnirju so sicer preizkusili nekaj novosti. Drugačen je bil način štetja; igrali so na tri zmage v nizih, ti pa so se končali po dobljenih štirih igrah; pri izidu 3:3 je sledila podaljšana igra. Poleg tega ni bilo linijskih sodnikov, ker so vseskozi uporabljali elektronski način nadzora udarcev v in zunaj igrišča, prav tako pa so dosledno upoštevali 25-sekundno omejitev premora med točkami. Ob dotiku mreže pri začetnem udarcu se ni ponavljalo servisa, poleg tega je v isti igri lahko prišlo samo do enega izenačenja, sledila je odločilna točka.