Tudi na drugi ženski preizkušnji sezone v alpskem smučanju se je Slovenka uvrstila med najboljšo deseterico. Ana Bucik je na uvodnem slalomu sezone v Leviju z devetim mestom izenačila veleslalomsko uvrstitev Tine Robnik iz Söldna. Primorka je dosegla svojo drugo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, s katero si je utrdila mesto med slalomskimi prvokategornicami. Med dobitnice slalomskih točk se je s 17. mestom prebila še Maruša Ferk. Drugih pet slovenskih alpskih smučarjev konec tedna na Finskem, Klara Livk, Meta Hrovat, Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Žan Grošelj, ni bilo uspešnih. Razočarali so slovenski slalomisti, saj se na uvodni preizkušnji sezone nihče ni prebil med dobitnike točk.

Prvi ženski slalom sezone je dobila Petra Vlhova. Slovakinja je z izjemnim napadom na drugi progi prehitela favorizirano Mikaelo Shiffrin in ji napovedala oster boj za mali slalomski kristalni globus. Američanka je bila sicer na prvi progi najhitrejša, v cilju pa je kljub dobremu smučanju morala priznati premoč Petri Vlhovi, ki jo trenira Italijan Livio Magoni, nekdanji sotvorec uspehov Tine Maze. S tretjim mestom na uvodu sezone je navdušila Wendy Holdener, omenjena trojica pa je ta čas daleč pred tekmicami. Na uvodnem slalomu sezone sta se izkazali Avstrijki Stefanie Brunner in Katharina Huber. Prva je bila osma s startno številko 53, druga pa dvanajsta s številko 42.

»Nisem vedela, kaj naj pričakujem na prvi tekmi. Imela sem precej treme. Glede na okoliščine sem z rezultatom zadovoljna,« je svoj nastop ocenila Ana Bucik . Goričanka je dosegla spodbuden rezultat, z nastopom pa je pokazala, da ima še veliko rezerv. Potrdile so se napovedi glavnega trenerja Denisa Šteharnika, da slalomska reprezentanca še ni v najboljši formi. Ana Bucik in Maruša Ferk sta dokazali, da si lahko v olimpijski sezoni obetata vidne rezultate. Še bolje je slovenskima slalomistkama kazalo po prvi progi, ko je bila Ana Bucik deveta, Maruša Ferk pa dvanajsta.

Slab slovenski moški uvod

Potem ko je odpadla veleslalomska preizkušnja v Söldnu, so moški danes tekmovali na prvi tekmi v novi sezoni. Slovenski apetiti so bili visoki, a Štefan Hadalin in Žan Kranjec nista upravičila ciljev. Vrhničan se z novo slalomsko opremo ni znašel, saj je zasedel 41. mesto. Tudi Žan Kranjec in Žan Grošelj sta bila na 55. in 57. mestu na nezahtevnem terenu v Leviju daleč od uvrstitev med dobitnike točk svetovnega pokala. »Fantje niso smučali tako kot na treningih. Napake so delali že na ravnini in izgubili preveč časa,« je bil razočaran glavni moški trener Klemen Bergant.

Na začetku sezone je najbolj nasmejan Felix Neureuther. Nemec je prehitel glavnega izzivalca Henrika Kristoffersna. Norvežan je pokazal psihološki napredek, saj je vrhunski rezultat dosegel s premišljenim smučanjem, ne brezglavim napadom, ki ga je v preteklosti vodil do zmag ali odstopov. Marcel Hirscher je plačal davek zaradi pomanjkanja treninga po avgustovskem zlomu gležnja. Avstrijec je bil po prvi progi četrti, na drugi pa popustil in nazadoval na 17. mesto, kar daje slutiti, da se obeta zanimiv boj za skupno zmago v svetovnem pokalu. Njegov največji izzivalec Alexis Pinturault je bil namreč osmi. Odlično pripravljenost so na začetku sezone pokazali Švicarji, saj so se kar štirje uvrstili med najboljšo deseterico. Poleg Daniela Yula še Luca Ärni, Loic Meillard in Reto Schmidiger, ki niso člani prve jakostne skupine. Največji osmoljenec uvoda je bil Dave Ryding. Britanec je bil najhitrejši na prvi progi, na drugi pa imel pol sekunde prednosti pred Neureutherjem, preden je v strmini storil napako in odstopil. Velika Britanija bo morala še počakati na zgodovinsko prvo zmago v svetovnem pokalu.