Izredne regionalne volitve v Kataloniji bodo pred božičem opravile s »separatističnim opustošenjem«, je prepričan španski premier Mariano Rajoy, ki je danes prvič po od Madrida nepriznanem osamosvojitvenem referendumu obiskal omenjeno pokrajino. V Barceloni se je udeležil srečanja tamkajšnje veje njegove ljudske stranke, na kateri so uradno izbrali njenega predsednika Xavierja Garcío Albiola, da jih povede na izredne katalonske parlamentarne volitve, razpisane iz madridske centrale po suspenzu avtonomnih oblasti za 21. december.

Rajoya skrbi katalonsko gospodarstvo

Rajoy si je na volitvah zaželel množično udeležbo, prepričan, da je tiha večina tista, ki ni privržena osamosvojitvenim težnjam. Na srečanju je poleg tega poudaril, da morajo čim prej položaj v Kataloniji normalizirati, da preprečijo družbene napetosti in ustavijo škodo, povzročeno gospodarstvu. Vsa podjetja, ki delujejo ali so delovala v pokrajini, je pozval, naj se iz nje ne umikajo, vsem sodržavljanom pa položil na dušo, naj ne prenehajo kupovati in uporabljati katalonskih izdelkov. Od izbruha krize je več kot 2400 podjetij svoje sedeže preselilo iz Katalonije v strahu, da bi se pogoji poslovanja v sicer najbogatejši španski regiji z nadaljevanjem njenega osamosvajanja poslabšali, v preostalem delu države pa so se tudi slišali pozivi k bojkotu proizvodov katalonskih firm.

Ljudska stranka pričakuje, da bodo skupaj s socialistično stranko Katalonije in sredinsko Ciudadanos, s katerima jo povezuje nasprotovanje neodvisnosti province na izrednih volitvah, dobili dovolj glasov, da separatisti ne bodo več v večini. Ankete jim obetajo skupaj okoli 45 odstotkov glasov, prav toliko tudi neodvisnosti zavezanim strankam, kar same politične krize v Kataloniji nikakor ne bo rešilo, bi pa pomenilo (začasen) konec osamosvojitvenega procesa, ki so ga slednje vodile prek demokratično izvoljenih avtonomnih oblastnih struktur in ga je vlada v Madridu prekinila s sprožitvijo 155. člena ustave, ki brani unitarno Španijo.