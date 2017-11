Grobišča so našli v vojaškem oporišču al Bakara, približno tri kilometre jugozahodno od Havije. Tam je »IS vzpostavila območje za usmrtitve«, je še povedal guverner z nafto bogate province na severu Iraka. »Usmrtili so najmanj 400 ljudi,« je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Nekateri so po njegovih besedah nosili rdeče zaporniške uniforme, drugi pa so bili v civilnih oblačilih.

Iraški general Mortada al Luvaibi je povedal, da so grobišča našli ob pomoči lokalnih prebivalcev. Tamkajšnji kmet Saad Abas je za AFP pojasnil, da so v času triletne okupacije videli pripadnike IS, ki so na območje vozili zapornike ter jih nato postrelili.

Havijo, ki leži približno 240 kilometrov severno od Bagdada, so iraške sile iz rok skrajnežev IS osvobodile oktobra. Iraška vojska je sicer v soboto na zahodu države začela ofenzivo za zavzetje še enega zadnjih območij pod nadzorom IS Rava, ki leži v dolini reke Evfrat. V Iraku so odkrili številna množična grobišča z žrtvami skrajne skupine.