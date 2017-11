Danci so bili v prvem polčasu nevarnejši od Ircev, že v 12. minuti je moral dvakrat resno posredovati Darren Randolph, izkazal se je tako po strelu Jensa Larsna kot Andreasa Corneliusa. V 33. minuti je Pione Sisto za malo zgrešil cilj, v 43. minuti pa so nase opozorili tudi Irci, ko je pred Kasperja Schmeichla prišel Cyrus Christie, toda danski vratar mu je preprečil veselje.

V drugem polčasu se je nadaljevala danska pobuda, a so Irci s strnjeno obrambo zapirali vse poti do njihove mreže. Šele v 90. minuti so Danci prišli do nove priložnosti, ko je z glavo iz bližine streljal Yussuf Poulsen, znova pa se je izkazal Randolph.

Na prejšnjih prvih tekmah evropskih dodatnih kvalifikacij je Hrvaška premagala Grčijo s 4:1, Švica je v gosteh ugnala Severno Irsko z 1:0, Švedska pa doma Italijo prav tako z 1:0. Povratne tekme bodo od nedelje do torka.