Test pred olimpijskimi igrami in prvi tekmovalni izziv novega selektorja Karija Savolainena se je končal z drugim porazom na turnirju v bližini Pariza in končnim tretjim mestom. Prvi so bili Latvijci, drugi Belorusi, četrti pa Francozi. Slovenija je v prvem krogu premagala Francijo po podaljšku s 3:2, v drugem pa izgubila z Latvijo z 1:4.

Danes so Slovenci večji del tekme lovili tekmece in jih dvakrat ujeli, tretjič pa so jim Belorusi dokončno pobegnili v zaključku dvoboja.