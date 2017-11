Kot so danes pojasnili v Neku, je v petek merilna naprava v Brestanici, najverjetneje zaradi tehnične okvare, pokazala povečanje radioaktivnega sevanje, kar pa ni imelo nobene povezave z dejanskim stanjem. Po podatku iz naprave je namreč sevanje za večmilijonkrat preseglo dovoljeno vrednost - šlo naj bi za 60 milijonov nanosivertov močno gama sevanje. Dodali so še, da se takšne anomalije v merilnem sistemu v povprečju dogajajo na dva do tri mesece ter da širše javnosti zato ne obveščajo posebej.

»Sklepati gre, da je bilo kaj narobe s tem instrumentom ali pa z nečim v njegovi neposredni okolici - kadar nekdo na primer izvaja radiografske preiskave ali pa kaj vari. Podatki pa so na spletno stran preneseni takoj, osvežujejo se vsake pol ure, to lahko potem vidijo vsi pri nas in po svetu, zato razumem, da lahko kdo zaradi tega postane nervozen in hoče pojasnila - no, ta so zdaj tukaj,« pa je za portal MMC povedal direktor Uprave RS za jedrsko varnost Andrej Stritar.