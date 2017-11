Kot so danes sporočili iz Mercedesa, so med potjo z dirkališča Interlagos proti hotelu člane ekipe v petek zvečer oropali na moštvenem minibusu, vsi pa so jo odnesli brez poškodb. Nepridipravi so poskusili oropati tudi vozilo Mednarodne avtomobilistične zveze Fie, a neuspešno. Po poročanju lokalnih medijev so se oboroženemu ropu in napadu na moštvena vozila za las izognili še pri Ferrariju in Williamsu.

To ni prvič, da je v Braziliji ob dirki F1 za veliko nagrado v gostem prometu ob zastojih prišlo do poskusov oboroženih napadov. Leta 2010 se je na primer nekdanji dirkač McLarna in nekdanji svetovni prvak Jenson Button le po zaslugi prisebnosti in spretnosti svojega šoferja izognil ropu.