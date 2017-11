Proces prodaje žetonov, bolj znan pod izrazoma crowdsale ali initial coin offering (ICO) se je začela v četrtek ob 21. uri na platformi tokit in trajala 24 ur. Njegovi podporniki kupili vseh 25 milijonov žetonov po ceni 0,09 dolarja ali 0.0003 enote digitalne valute ethereum. Zbrana sredstva bo Gramatik in njegova ekipa porabila za usvarjanje nove glasbe in videoposnetkov, eksperimentiranje ter trženje, je razvidno s spletne strani, kjer je potekala prodaja. Kupci žetonov pa bodo z njimi lahko kupovali njegovo glasbo, vstopnice za koncerte in druge izdelke, povezane s slovenskim producentom.

Gramatik, njegovo pravo ime je Denis Jašarević, opozarja, da je cena kriptovalute povsem nepomembna. »Prosim, ne kupujte kriptožetonov, če nameravate z njimi trgovati za dobiček. To ni namen tega projekta in nikakor ne jamčim za tržno vrednost žetonov v prihodnosti,« je zapisal in dodal, da mu bodo dana sredstva dala svobodo za ustvarjanje nove glasbe in drugih vsebin. Gramatik je tako postal eden izmed prvih glasbenikov na svetu, ki mu je spletna skupnost nadela oznako t.i. kripto-umetnikov.

Prodaja žetonov je potekala vzporedno z izdajo Gramatikovega novega EP-ja Re:Coil Part 1, ki je potekala na njegovem uvodnem koncertu turneje v Zürichu. Kot je za glasbeni portal billboard.com povedal Jararević, bo (z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov, ang. blockchain, op. p.) direktno povezan s svojimi oboževalci, ki bodo z valuto lahko kupili njegovo glasbo. »Rad bi se znebil vse te birokracije, ki je povezana s predvajanjem glasbe na spletu. Živimo v svetu, ki mu vladajo banke in korporacije, tehnologija blockchain mi daje upanje za prihodnost,« je povedal.