Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se zavod s svojo akcijo priključuje vseslovenski akciji policije in ministrstva za zdravje Slovenija piha 0,0, katere namen je zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov, obenem pa nagraditi tiste, ki spoštujejo pravila in za volan ne sedejo pod vplivom substanc.

Aktivnosti v okviru akcije Čista nula, čista vest bodo sprva potekale v popoldanskih urah na cilju pohoda od Litije do Čateža med 12. in 15. uro ter v centru Ljubljane od 14. do 16. ure. V večernih oziroma nočnih urah se bodo predstavniki zavoda usmerili na Martinovanje na Ptuju, in sicer od 21. ure dalje. Mobilne patrulje pa bodo v Novem mestu, Mariboru, Celju in Kranju.