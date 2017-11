V ne povsem razprodani Vivint Smart Home Arena v Salt Lake Cityju si je tekmo Utah Jazz proti Miami Heat ogledalo 18.306 gledalcev. Videli so poraz domačega moštva, ki je bilo zelo neučinkovito predvsem v tretji četrtini. To je z 20:8 prepričljivo dobil Miami, ki je bil s 27:17 boljši tudi v zadnjem delu tekme.

Domači so sicer ob polčasu še vodili z 49:37, a so se nato Dragić in soigralci prebudili, začeli zadevati koše in gostitelje najprej ujeli, nato pa še nadigrali. Čeprav je imel Waiters večji del tekme slab met, pa je nato v zadnji četrtini dosegel kar 12 točk od skupaj 21 in zapečatil usodo gostiteljev.

»Preprosto njegove žoge niso hotele v koš. Ampak mislim, da niti ni opazil, ko je v treh ali štirih minutah zgrešil vse. Živi za zadnje minute tekme, v katerih pa je nepogrešljiv,« pa je po dobljenem dvoboju pod koši dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

»Imeli smo precej priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Ali je to zaradi pomanjkanja samozavesti ali nepovezanosti v ekipi, ne vem, a moramo skozi to. Trenutno čarobna palica ne obstaja, da bi vse skupaj spremenil na hitro,« pa je po tekmi menil trener Utaha Quin Snyder. Njegova ekipa je sicer izgubila že četrto zaporedno tekmo.

Miami bo zdaj v naslednji tekmi igral v gosteh pri Detroit Pistons v noči na ponedeljek, Utah Jazz bodo že nocoj gostili Brooklyn Nets, ki so sinoči s 101:97 premagali Portland Trail Blazers.