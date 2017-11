V Slovenski demokratski stranki (SDS), v kateri nenehno poudarjajo nujnost transparentnega delovanja državnih ustanov in podjetij ter brezkompromisnega razkrivanja spornih poslov in krivcev, so ogorčeni. Vznemiril jih je Dnevnikov članek, v katerem smo objavili vsebino osnutka vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki ugotavlja politično odgovornost za največjo zgrešeno naložbo v zgodovini naše države – TEŠ 6. Iz dokumenta, ki ga je pripravil predsednik komisije Matjaž Hanžek, in iz dopolnitev, ki so bile predlagane na sredini seji preiskovalne komisije, namreč