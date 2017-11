Ob odhodu kontingenta Slovenske vojske (SV) na mednarodno misijo v Libanon, je z izjavo o misiji SV v Iraku za RTV presenetila obrambna ministrica Andreja Katič: »Verjetno bomo predlagali umik s tega področja, s tem da potem te sile preusmerimo v okrepitev obstoječih drugih mednarodnih operacij in misij, kjer že zdaj sodelujemo.«

A namesto da bi ministrica dva dni pozneje v Bruslju na zasedanju obrambnih ministrov članic zveze Nato predlagala, kar je napovedala, je z izgovorom, da so jo narobe razumeli, svojo napoved umaknila. Raje se je pridružila nemški kolegici Ursuli von der Leyen, ki umika nemških sil iz misije globalne koalicije za boj proti teroristični skupini Islamska država, pred jesenjo prihodnje leto ne načrtuje. Katičeva je pojasnila, da v izjavi za RTV ni govorila o umiku slovenskih vojakov iz Iraka, temveč je, pravi, povedala le to, da »bomo, če bo prišlo do poslabšanja razmer na tem področju, razmislili o morebitnem umiku«.

Postopki bodo usklajeni z zavezniki v Iraku Razmere na severu Iraka, kjer delujejo pripadniki SV, so trenutno nepredvidljive, a so po besedah državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Miloša Bizjaka stabilne. Spopadi med kurdskimi pešmergami in iraško vojsko, ki so vzniknili po septembrskem referendumu, na katerem so Kurdi izglasovali svojo neodvisnost, so se umirili. Zaradi razmer po volitvah je bila za nekaj časa ustavljena tudi misija, a je trenutno po Bizjakovih besedah spet v polnem zagonu: pet pripadnikov SV nadaljuje svoje mentorsko delo v centru za usklajevanje usposabljanja pod poveljstvom Nemčije v Erbilu, en častnik SV pa deluje v poveljstvu misije v Tampi. Odločitev o napotitvi pripadnikov SV na misijo globalne protiteroristične koalicije je vlada sicer sprejela februarja lani, vladni sklep pa predvideva sodelovanje Slovenije z največ 15 pripadniki SV in časovno ni omejen, poudarja Bizjak, »tako da za ponovno rotacijo kontingenta ni potrebna dodatna odločitev vlade«. Kot poudarja Katičeva, bo Slovenija »vse nadaljnje postopke usklajevala s svojimi zavezniki v Iraku«, slovenski veleposlanik pri Natu Jelko Kacin pa dodaja, da Nemci ne želijo slovenske pomoči le v okviru globalne koalicije za boj proti Islamski državi, temveč Slovenijo kot strateško partnerico vidijo tudi v morebitnih dolgoročnih dejavnostih Nata v podporo Bagdadu pri oblikovanju iraških ustanov.