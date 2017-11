Evropski parlament zbira prijave študentov in diplomantov za opravljanje prevajalske prakse. Prakso bodo opravljali na sedežu evropskega parlamenta v Luksemburgu, prijave pa sprejemajo samo še do srede, 15. novembra, na www.bit.ly/EP_treineeship. Diplomanti prava, ki jih zanima zakonodaja na področju osebnih podatkov in poznajo pravo EU ter vlogo in delovanje Evropske centralne banke, se lahko prijavijo na pripravništvo. To traja najmanj tri mesece in največ eno leto, mesečna neto pripravniška plača znaša 1050 evrov, dobijo pa tudi žepnino za namestitev v Frankfurtu. Pohitite s prijavo, ki je mogoča samo še do ponedeljka, 13. novembra.

Pripravništvo v ECB Evropska centralna banka pa razpisuje pripravništva na področju finančne stabilnosti in makrobonitetne politike. Pripravništvo traja najmanj tri mesece in največ eno leto, pripravniki pa so za svoje delo plačani v višini 1050 evrov na mesec, poleg tega dobijo žepnino za bivanje v Frankfurtu. Prijave zbirajo še do 23. novembra na www.bit.ly/ECB_macroprudentialpolicy_traineeship. Podjetniško in trajnostno naravnani mladi ljudje gredo lahko po podjetniške izkušnje v skupno podjetje za gorivne celice in vodik FCH JU. Gre za evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki podpira raziskave, tehnološki razvoj in opravlja demonstrativne poskuse tehnologij gorivnih celic in vodika. Izbrani kandidati bodo v Bruslju delali najmanj tri mesece in največ pol leta, mesečno plačilo znaša 1159 evrov, povrnili pa jim bodo tudi stroške selitve v Bruselj. Prijave zbirajo do 19. novembra na www.bit.ly/FCHJU_trainesheep.

Organiziranje dogodkov Mladega asistenta ali asistentko potrebujejo tudi v Euroaktivu, ki je eden od vodilnih spletnih medijev, ki so specializirani za politike EU. V Bruslju letno pripravijo najmanj 40 dogodkov, od okroglih miz do konferenc, ki v razpravo o različnih tematikah vključujejo predstavnike evropskih ustanov, zasebnega sektorja in civilne družbe. Kandidati naj imajo najmanj diplomo iz evropskih študij, prednost bodo imeli tisti, ki poleg angleščine govorijo tudi francosko. Rok za prijavo je le še do srede, 15. novembra, na www.bit.ly/EURACTIV_events_assistant_internship. Kdor je uspešen pri študiju in ga zanimajo mednarodne zadeve, se lahko prijavi v čezatlantski program za voditelje, torej na trimesečno izmenjavo in pridobivanje izkušenj pri članih ameriškega kongresa in članih evropskega parlamenta. S tem se jim bo odprla priložnost za sodelovanje pri oblikovanju dnevne politike. Tudi za prijave v to izmenjavo je čas samo še do prihodnje srede na www.bit.ly/YouthProActiv.Evropska investicijska banka v okviru programa za diplomante objavlja več prostih mest za nove sodelavce. Zaposliti želijo sodelavca, ki bo skrbel za eksterno komuniciranje in pri tem uporabljal tudi družbena omrežja, ter sodelavca pri projektih upravljanja zavarovanj. Prednosti bodo imeli kandidati z znanjem francoščine. Pripravnike za enoletno delo v službi za raziskave in dokumentacijo pa ves čas potrebuje tudi sodišče EU v Luksemburgu. Za kandidaturo so pogoj končan študij prava, poznavanje prava EU in znanje francoščine. Zaželene so tudi delovne izkušnje. Alpska konvencija in njen stalni odbor s sedežem v Innsbrucku za štiri do šest mesecev iščeta pripravnika, ki ima najmanj diplomo s področja geografije, prava, mednarodnih odnosov, ekonomije, trajnostnega razvoja, urbanizma, komuniciranja, vodenja ali naravoslovja. Pripravnik bo pomagal pri organizaciji srečanj in sestankov, odnosih z javnostmi, pri urejanju baze podatkov v sistemu za informiranje o Alpah ter dejavnostih za implementiranje konvencije. Za delo bo prejemal 400 evrov na mesec, prijave pa sprejemajo do 19. novembra na www.bit.ly/AlpineConvention_trainesheep.