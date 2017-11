Prvo nagrado na arhitekturnem natečaju za nov zapor v Dobrunjah so prejeli Davorin Počivašek, Urban Petranovič, Vid Žnidaršič, Urša Gantar, Nuša Gruden, Aleksi Vičič in Alenka Korenjak. Avtorji bodo po podpisu pogodbe z ministrstvom za pravosodje izdelali dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar bo morala pred tem občina za to območje sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Na ministrstvu za pravosodje računajo, da bi lahko nov zapor zgradili do leta 2021.

Kompleks, ki bo ob Litijski cesti, takoj za vzhodno ljubljansko obvoznico, bo lahko spreje