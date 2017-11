Nogometaši Olimpije in Maribora začenjajo jesensko trilogijo. Danes ob 17.15 se bodo v Stožicah pomerili na prvi tekmi četrtfinala slovenskega pokala, prihodnji petek bo v Ljudskem vrtu prvenstveni derbi, povratni dvoboj v pokalu pa bosta tekmeca odigrala 29. novembra. Navijači si želijo spektakularnih tekem, vendar oba trenerja zagovarjata previden slog igre. Tako Igor Bišćan kot Darko Milanič sta bila pragmatična že kot profesionalna nogometaša, saj sta igrala v branilskih vrstah.

Ljubljančane v zadnjem obdobju pesti neučinkovitost, saj so v prvenstvu proti Rudarju in Ankaranu dosegli le en zadetek. Robustni napadalec Andrej Vombergar okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice, navdahnjeni in nepredvidljivi Abass Issah po zagotovilih trenerja Bišćana še ne bi zdržal 90 minut visokega ritma, Dario Čanađija ima zlomljeno roko, medtem ko je Nathana Oduwo v nedeljo proti Ankaranu stisnilo v prsih, da je moral na pregled v bolnišnico. »Začetne enajsterice ne bom napovedoval, ker se lahko do tekme zgodi kaj nepredvidljivega. Povsem mogoče je, da bodo priložnost dobili tudi tisti igralci, ki so v prvenstvu igrali manj,« je navrgel Bišćan in ciljal predvsem na izbor ofenzivnih igralcev. Eden od realnih scenarijev je, da bo tekmo začel Rok Kronaveter, ki je zgladil nesoglasja z delom navijačev.

Olimpija in Maribor v domačih tekmovanjih v tej sezoni še ne poznata poraza. Na prvem derbiju ob koncu avgusta sta se v Stožicah razšla brez golov, saj je bil glavni cilj obeh moštev ostati neporažen. Bo Olimpija v pokalu več tvegala, glede na to, da bo imela v boju za napredovanje le še eno priložnost v Ljudskem vrtu? »Drži, da si lahko v prvenstvu privoščiš kakšen spodrsljaj več kot v pokalu. Že na prvi tekmi bomo poskušali odigrati agresivno, vendar še vedno dovolj pametno, da si ne bi zagrenili življenja pred odhodom v Maribor. Olimpija mora v Stožicah napasti zmago, saj je lažje igrati doma kot v gosteh,« napoveduje trener Igor Bišćan , ki je z umirjenim in analitičnim pristopom naposled ustavil kadrovski vihar na trenerski klopi Olimpije v eri predsednika Milana Mandarića.

Miren teden za pester mesec

Za Maribor je teden, ko v torek ali sredo ni tekme, redkost. Pred tremi derbiji z Olimpijo so zato imeli čas tako za regeneracijo kot premislek. »Malo je čudno, vajeni smo tekem na vsake tri dni. Ampak trener lahko v tem času popravi nekatere taktične stvari,« je zatišje v Ljudskem vrtu opisal Damjan Bohar.

Vijoličasti se v bojih na izpadanje raje zanašajo na formo v evropskih kvalifikacijah, saj jih je v pokalu spomladi izločila prav Olimpija. »Vemo, kaj je naš cilj in zakaj gremo v Ljubljano. Tudi lani smo v pokalu imeli dober rezultat, ampak ob padcu koncentracije se nam je vse porušilo. Olimpija to hitro kaznuje,« je previden Bohar. Mrtvi tek v prvenstvu vsaj njega ne obremenjuje, tekem Olimpije ne spremlja, čeprav iz letošnjega prvega derbija po uvrstitvi v ligo prvakov v Stožicah težko sestavijo celotno sliko. In današnji cilj? »Pozitiven rezultat pred povratnim dvobojem,« pravi Bohar v upanju, da bodo vsi trije novembrski derbiji prikazali več kot tisti avgusta.

Darko Milanič ima v tej sezoni več rešitev, ko gre za postavitev, čeprav mu to pogosto »izberejo« tudi igralci s svojo formo. Že sam izbor in sistem bosta pokazala, kako Maribor dojema Olimpijo – in obrnjeno. »Ne vidim razloga, da bi Olimpija reagirala drugače kot na prvi tekmi: spoštovanje z njihove strani je zelo veliko. Zavedajo se, da imamo kvaliteto.« Hkrati so zanj Ljubljančani v tej sezoni bistveno drugačni na igrišču, zlasti v obnašanju in pristopu: »Imajo kvaliteto, da so mirni, da se znajo braniti in da te znajo kaznovati. Ne zaletavajo se, puščajo zelo malo prostora, kar kaže tudi to, da so letos prejeli zelo malo zadetkov.«

Mariborčani, ki jih čaka do konca jeseni še osem tekem, ne bodo mogli računati – poleg dalj časa poškodovanih Denisa Šmeja in Luke Zahovića – na Martina Milca, obenem so odsotni še reprezentanti (Lior Einbrom, Martin Kramarić in Valon Ahmedi). V Krškem so se mini rotacije obnesle najbolje doslej, še bolje kot v drugem krogu pokala v Sežani, kjer je v pokalu Milanič, ki je po dolgem času omenil tudi vezista Dejana Vokića, ki naj bi dobil priložnost, tako kot lani v vratih znova dal prednost Matku Obradoviću: »Imam polno zaupanje vanj!« Naš namig: 0.