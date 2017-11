Kanadski premier Superman, njegov sin rožnata psička

Justin Trudeau, najbolj fotogenični svetovni politik, je ponovno razplamtel medmrežne strasti. Za noč čarovnic se je preoblekel v Supermana in fotografije seveda objavil na instagramu. V preobleki Clarka Kenta je prišel tudi v svojo pisarno in zbranim novinarjem dejal, da je verjetno nenavadno, da ga vidijo v preobleki novinarja. Nato si je odpel srajco in zbranim novinarjem pokazal majico Supermana. Ob tem se je zasmejal in rekel: »Veste, to pač moram storiti.«