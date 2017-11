Poleg Ukrajinke so se na Kunisovo te dni spravili tudi volilci podpredsednika Mika Pencea. Mila Kunis je namreč pred časom naredila lumparijo in v imenu Mika Pencea začela pošiljati redne mesečne donacije programu Planned Parenthood, ki skrbi za zaščito pred nezaželeno nosečnostjo in tudi podpira pravico do splava. Pence pa je seveda zagrizen nasprotnik splava, ki si celo prizadeva, da bi ukinili splošno priznano pravico do splava. Ko je Kunisova pred tednom dni priznala, da donira v njegovem imenu, so jo Penceovi podporniki zasuli s sovražnimi tviti in predlagali celo, naj v njenem imenu ljudje donirajo organizacijam, ki nasprotujejo splavu. Mila Kunis se je nato sicer opravičila, če je s tem koga užalila, a tudi razložila, da njena poteza nikakor ni šala, temveč miren državljanski protest.