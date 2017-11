Najbolj težavne endemske bolezni so malarija, gobavost in tuberkoloza. 40 odstotkov vseh primerov kuge je zabeleženih na Madagaskarju. Zaradi slabe higiene in prenaseljenosti so pogoste tudi parazitne okužbe črevesja. Poleg tega je na otoku močno pomanjkanje medicinskega osebja. Zato se na Madagaskar naslednje leto odpravlja skupina petih študentk medicine in dentalne medicine, kjer bodo v okviru humanitarno-medicinske odprave domačinom nudile nujno potrebno medicinsko oskrbo. Odprava je organizirana pod okriljem Sekcije za tropsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, podprlo pa jo je tudi ministrstvo za zdravje. Načrtujejo, da bodo poskrbele za oskrbo lokalnih ambulant in misijona z medicinsko opremo, preventivo in ozaveščanje o zaščiti pred nalezljivimi boleznimi, varni spolnosti, ustrezni ustni higieni in prehrani.

Najbližji rentgen oddaljen 770 kilometrov

»Dispanzer je sestavljen iz lekarne in treh ambulant, od katerih je ena namenjena zobozdravstveni oskrbi. Opremljenost je zelo skromna, pri postavitvi diagnoze si največkrat lahko pomagamo samo z pogovorom in pregledom bolnika, medtem ko nimamo dostopa do osnovnih laboratorijskih ali slikovnih preiskav,« razloži absolventka splošne medicine in članica odprave Barbara Viltužnik in doda, da je »najbližji rentgen oddaljen 770 kilometrov, kar je za razmere v Sloveniji nepredstavljivo. Pomagata nam tudi dve nuni, ki sta izučeni kot medicinski sestri in v času, ko v Matangi ni nobene odprave, skrbita za dispanzer«.

Zaradi velike revščine in parazitnih okužb je velika večina pacientov otrok, ki imajo zaradi podhranjenosti oslabljen imunski sistem. Otroci so slabo precepljeni, zato so hud problem tudi nalezljive bolezni, kot so vodene koze in ošpice, ki so za oslabele otroke še posebej nevarne. Najpogostejši vzrok za smrt otrok mlajših od pet let pa je še vedno malarija.