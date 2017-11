Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta: Nasilje ni izginilo iz Evropske unije

So lahko državljani Evropske unije politični zaporniki v njenih državah članicah? Referendum za samostojnost v Kataloniji in pobeg predsednika pokrajinske vlade Carlesa Puigdemonta v Belgijo sta v Evropsko unijo prinesla vprašanja, za katera se je zdelo, da jih v Evropi nikoli ne bomo postavljali. Eno od njih je, ali državljani Evropske unije lahko v Uniji dobijo politični azil. Dileme, ki jih morajo evropske države reševati pri prosilcih za politični azil iz držav tretjega sveta, so naenkrat postale aktualne za ljudi z evropskim potnim listom. To je povzročilo nekaj presenečenja in veliko nelagodja. Kako naj to razumemo?