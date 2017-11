In ker smo, kot je videti, neposredno pred trenutkom, ko bo projekt drugi tir (železniške proge Koper–Divača) »nesmotrno ustaviti«, se velja spomniti na poprejšnjo pustolovščino z javnim denarjem. Tisto, ki ji Primož Cirman, nekdanji novinar Dnevnika, po podrobnem opisu njene geneze v zaključku svoje nedavno objavljene knjige z naslovom Nepotešeni v svarilen zgled namenja nekaj v bistvu retoričnih vprašanj. »Bi bilo milijardo in pol evrov, kolikor je stala zgodba, ki je za sabo pustila toliko grenkega priokusa in travm, mogoče porabiti tudi drugače in pametneje? Bi