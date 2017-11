Upravičeno lahko sklepamo, da je takratna politika prek svojih zvez v upravah in nadzornih svetih državnih bank Raščanu omogočila pridobitev enormno visokih kreditov, te usluge pa je moral vrniti. Tudi Raščan je bil anonimus, najbrž eden od mnogih ljudi, ki v svoji nečimrnosti in zagrenjenosti sanjarijo, da bodo nekega dne s kakim izrednim dejanjem preskočili uspešne poslovneže in se tako vsem maščevali za svoje dotedanje nepomembno življenje. Najbrž jih grize skrito in neumno častihlepje, misel, da ne bi do konca svojih dni ostali neznani in neugledni, ampak da bi spremenil