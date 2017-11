Pri tem pravzaprav ni meja, in ker zavitke pod različnimi imeni poznajo po vsem svetu, je ponudba štrudljev, burekov, pit in podobnega tako rekoč neskončna. Zelo zanimivega si lahko pripravite po tokratnem receptu. V tem turobnem novembrskem vremenu bo zagotovo teknil kot le kaj.

Štrudelj iz kislega zelja in paprike

Potrebujemo 6 listov vlečenega testa, oljčno olje, 700 g kislega zelja, lovorov list, 100 g pečene rdeče paprike, 100 g čebule, morsko sol, sveže zmlet mešani poper, zmleto kumino, 4 stroke česna. Za premaz še 1 dl kisle smetane, 1 jajce.

Zelje pokusimo, in če je prekislo, ga operemo v mlačni vodi. Nato ga zalijemo s toliko vode, da je sočno, dodamo lovorov list in pokritega kuhamo od 20 do 30 minut. Če ga kuhamo dalj, izgubi značilni prijetni okus. Pečeno papriko narežemo na drobne kocke. Česen in čebulo ločeno drobno sesekljamo tik pred koncem kuhanja zelja. Tega po potrebi odcedimo. V ponvi na olju posteklenimo sesekljano čebulo. Dodamo odcejeno zelje in med mešanjem pražimo, da voda izhlapi. Dodamo sesekljan česen in med mešanjem pražimo eno minuto. Zelje začinimo s soljo, sveže mletim poprom in kumino v prahu. Primešamo nakockano papriko, odstavimo in ohladimo. Za premaz v skodelici gladko razmešamo smetano in jajce. Pečico ogrejemo na 190 °C. Pekač namažemo z oljem. List testa položimo na delovno površino. Pokapljamo ga z oljem, razmažemo in nanj položimo drugi list testa. Tega po dveh tretjinah površine premažemo z eno šestino vsega premaza iz smetane in jajca. Po nenamazani tretjini razdelimo tretjino vsega nadeva (sliši se malce zapleteno, a v resnici ni, je pa zelo pomembno za odličen rezultat) in zvijemo. Zvijati začnemo na nadevani strani, tako dosežemo, da se pečeno testo lista – podobno kot listnato testo. Zvitek položimo v pekač. Enako kot prvi zvitek pripravimo še preostala dva. Vse zvitke premažemo s preostalim premazom, potem pa pekač za približno 20 minut postavimo v ogreto pečico. Pečenega narežemo in ponudimo kot toplo predjed ali lahko samostojno jed.