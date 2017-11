Podjetje Stiga se je pred leti odločilo nastopiti s svojimi žagami v vstopnem in srednjem razredu, jamstvo za kakovost pa je tudi znanje njenih inženirjev, ki so v preteklosti delali v podjetju Alpina, ki ga je pred leti prevzela Stiga. Žage so namenjene občasnim uporabnikom in tudi lastnikom večjih gozdov, lani pa so predstavili povsem novo generacijo motornih žag.

Trajnost in trpežnost Že v vstopnem razredu oziroma za domače uporabnike, kot temu rečejo pri Stigi, so se odločili za profesionalni pristop glede trpežnosti in trajnosti izdelkov. Osnova vsake žage je motor, pri Stigi pa so za osnovo vzeli lahko konstrukcijo ohišja motorja (blok motorja) iz magnezijeve litine, ki zagotavlja trpežnost in dolgoletno uporabo. Bistvo tega je, da lahko različni negativni zunanji vplivi na motor, do katerih lahko pride zaradi stare mešanice goriva, skrhane verige in drugega, uničijo srce žage. Motor. Bloki iz posebne plastike so na te dejavnike bistveno bolj občutljivi, seveda pa to ne pomeni, da lahko zaradi kakovosti Stiginih blokov in motorja uporabljate staro in neprimerno mešanico ter skrhano verigo. Valji omenjenih žag imajo trdo galvansko prevleko nicasil, motorna gred je kovana tridelna, kar je še posebno odločilno za trajnost izdelka. Nizkocenovne žage pri slabih proizvajalcih težko presežejo 30 delovnih ur, Stigine pa ne klonejo niti po 800 urah dela z vsaj kolikor toliko normalnim vzdrževanjem in seveda pravo mešanico ter nabrušeno verigo, kar je tudi pri proizvajalcu preseglo vsa pričakovanja.

Priročnost Vse njihove žage so opremljene z učinkovitim blaženjem vibracij s pomočjo težkih jeklenih vzmeti (so trajnejše in boljše kot gumijaste), estetsko oblikovan ozek profil žage je odet v rumeno, opremljene pa so z meči dolžine od 35 do 45 cm. Uporaben je tudi sistem za odpiranje pokrova zračnega filtra, za kar ne potrebujete orodja, ključ za svečko je integriran v ročaj, stroji imajo stranske napenjalnike verig, ki so se izkazali kot najpreprostejši in najboljši, lahek zagon pa dodatno zagotavljata črpalka za gorivo in dekompresijski ventil. Garancija za Stigine žage je dve leti, kar govori o velikem zaupanju proizvajalca v svoj izdelek. Seveda to temelji na številnih in dolgotrajnih testih. Darko Opara, direktor podjetja Darko Opara, s.p., Domžale, ki je generalni zastopnik za Slovenijo, pa uporabnikom polaga na srce, da se s skrhano verigo enostavno ne da delati ter opozarja, da slabo nabrušena veriga dramatično poveča vibracije …

Zlata medalja na kmetijskem sejmu AGRA 2017 v Gornji Radgoni Podjetje Opara je letos sodelovalo v sejemskem ocenjevanju kmetijske mehanizacije. Strokovno komisijo je tudi letos vodil prof. dr. Franci Čuš s Fakultete za strojništvo iz Maribora, člani komisije pa so bili Franc Fašalek, Gornja Radgona, doc. dr. Marjan Janžekovič s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor ter doc. dr. Janez Kramberger s Fakultete za strojništvo Maribor. Na ocenjevanju je sodelovalo 30 podjetij s 46 prijavljenimi eksponati, Podelili so tri naslove šampionov, 37 zlatih medalj in šest srebrnih. Podjetje Opara je na ocenjevanju sodelovalo s parkovnim traktorjem Stiga tornado 5108 H. Traktor ima 108 cm široko kosišče, deluje pa lahko v sistemu stranskega izmeta ali mulčenja. Pomen medalj na AGRI so občasno podcenjuje zaradi obvezne kotizacije, gre pa za zelo resno ocenjevanje, za katerim z imeni in priimki stoji cela strokovna komisija. Tako v anketnem listu proizvajalec oziroma zastopnik najprej predstavi izdelek in njegove prednosti, posebnosti in izstopajoče kvalitete. Po tem sledi še fizična predstavitev izdelka pred komisijo s temeljnim vprašanjem: v čem je izdelek toliko boljši od drugih, da zasluži medaljo. Prednost omenjenega parkovnega traktorja je nizka emisija hrupa, ena med najnižjimi v primerjavi s podobnimi izdelki. Privlačna cena, kompaktnost stroja in oblikovna dovršenost, za katero je podjetje Stiga dobilo tudi evropsko nagrado Red Dot za oblikovanje. Stroj je opremljen z 18,5 KM motorjem Briggs&Stratton INTEK 4185 AVS. Gre za motor, ki že izpolnjuje zahteve standarda EURO 5, ki bo stopil v veljavo 2019. Po tem letu proizvajalci ne bodo več smeli proizvajati strojev, ki ne bodo izpolnjevali tega standarda, bo pa dovoljena v prehodnem času prodaja starih zalog. Pomanjkljivost številnih podobnih strojev je, da nimajo različnih števcev, parkovni traktor Stiga tornado 5108 H pa ima napreden digitalni zaslon, ki beleži številne podatke od zunanje temperature do števca delovnih ur, na ekranu pa so tudi položaji varnostnih stikal, ki vas takoj opozorijo na stikalo, ki morebiti preprečuje zagon. Ob vsem tem je podjetje s pomočjo prerazporeditve teže in tudi spremembe krmilnega sistema, doseglo zelo majhen obračalni krog ter izstopajoče lahko upravljanje. In to so razlogi, zakaj je izdelku komisija podelila zlato medaljo AGRA 2017.