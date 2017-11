Zato vas prosimo za pomoč, kako primerno zapolniti prostor, velik 4 x 8 metrov, ki predstavlja jedilnico in dnevni prostor. Izris leve strani, kjer so vhod na teraso, v kuhinjo, stopnice, vrata na hodnik, ni v točnem merilu. Je pa prikaz dnevnega prostora označen z rdečo barvo. Ob oknu je jedilnica, ki že ima mizo in stole. Med jedilnico in kuhinjo je dvostranski pult. Ostali del je dnevni prostor in je v celoti neopremljen. Pri tem ne vemo kam, kako in kakšno sedežno garnituro postaviti. Ali je mala mizica uporabna, kam namestiti TV in še kakšne druge elemente? Je lahko tudi kamin dobra izbira? V del prostora, kjer so stopnice, ni mogoče postaviti nobene opreme. Ali pač – morda kaj manjšega pri vhodu na glavni hodnik? Lepo prosim za vašo pomoč in se vam zanjo zahvaljujem! Dora

Odgovor: Narisala sem vam eno od možnih rešitev, kam umestiti pohištvo. Vaša dnevna soba z jedilnico je zelo velika, vendar je nikakor ne natrpajte s pohištvom! Menim, da naj bo vaš kamin center vašega prostora. Umestite lahko zelo zanimiv polkrožen, dizajnersko dovršen, kovinski, viseč kamin. Na voljo je več različnih modelov. Sedežne elemente razporedite ob kaminu. Tudi za umestitev televizijskega zaslona je dovolj prostora. Vsekakor pa vam svetujem, da zaslon skrijete v pohištveni element in bo s tem nemoteč ob kaminu. Na edini steni za sedežnimi elementi lahko umestite razgiban poličnik; višina in oblika sta odvisni od namembnosti in količine knjig. Svetujem vam, da so barve v prostoru ubrane z že obstoječo jedilno mizo, stoli in kuhinjskimi elementi! Želim vam preživljanje prijetnih uric ob ognju v vašem kaminu! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.