Cilj projekta je razviti prostor z edinstveno atmosfero in vrednostjo za svetovno znane slovenske športne prvake, hkrati pa ustvariti vzdušje, ki bo pričalo slovensko gostoljubnost, kulturo, podjetništvo in arhitekturo.

Pa je kozolec prava arhitekturna rešitev za enega največjih svetovnih športnih dogodkov? Ideja za koncept ima globlji smisel, ki želi združiti arhaične in ročno izdelane elemente s sodobno visoko tehnologijo, šport s poslovnim svetom ter istočasno Evropo z Azijo. Veličastnost prostora bo dosežena z masivno leseno smrekovo strukturo, s horizontalnimi debli debeline 16 x 16 cm, ki kažejo na stabilnost in izžarevajo samozavest. Vsi deli bodo spominjali na strukturo kozolca in subtilno vključevali slovenske simbole, kot je Triglav s svojimi tremi vrhovi.

S poudarkom na večuporabnosti

Struktura bo podpirala različne namene zbiranja in druženja ljudi iz različnih okolij: podjetnikov in obiskovalcev iz sveta športa in medijev. S poudarkom na multifunkcionalnosti bo prostor optimalno razdelila za različne namene: glavno družabno površino – restavracijo, dva avditorija za formalne in neformalne dogodke, avlo in odprte prostore za razstave ali predstavitve sponzorjev.