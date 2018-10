Postavite posteljo tako, da bo tvorila osrednjo točko prostora in takoj pritegnila pogled. Postelja na osrednjem mestu, okoli katere razmestimo drugo opremo, je najboljši način, kako umestimo veliko posteljo v majhno spalnico. Vzglavje naj bo ob eni steni, okoli nje pa tako kot v dnevni sobi razstavite nekaj dekoracije. Znebite se prevelike omare. Zveni noro? Morda, toda velika omara zavzame tudi veliko prostora in naredi prostor utesnjen. Iz druge sobe lahko premestite v spalnico manjšo omaro ali pa se odločite za več predalnikov.

Uporabno večnamensko pohištvo Če spalnico uporabljate tudi kot delovno sobo, si omislite manjšo delovno mizico in stol, ki ga lahko pospravite pod njo, da vam ni v napoto, ter police za shranjevanje papirjev. Pri izbiri materiala in barve se ravnajte po drugem pohištvu v prostoru, da zmešnjava slogov spalnice navidezno ne bo pomanjšala. Del delovne mizice lahko uporabite za shranjevanje škatel z nakitom, knjig in drugih vsakdanjih predmetov, a poskrbite, da so vedno pospravljeni. Namesto klasične nočne omarice za nočno lučko, odlaganje očal ali knjige, ki jo berete pred spanjem, uporabite zložljivo mizico, ki jo lahko po potrebi premikate.

Povabite v prostor svetlobo Premislite o razsvetljavi spalnice. Svetloba namreč naredi veliko razliko, kako velik ali kako majhen je videti prostor. Okna naj bodo čim bolj odkrita, zato ne izberite težkih rolet, ki blokirajo preveč svetlobe. Odločite se raje za lahke prosojne zavese v nevtralni barvi. Obesite jih čim višje nad okni, tako da so ta videti višja, hkrati pa je videti višja in prostornejša tudi spalnica. Namesto močne luči na stropu, ki daje vtis, da je soba utesnjena in neudobna, uporabite manjše stoječe luči na mizici, nočni omarici in na tleh, ki dajejo dovolj nežnejše svetlobe za vsa opravila.

Svetli odtenki in majhne preproge Zidove prebarvajte v svetlo barvo. Svetli, naravni odtenki, kot so bela, kremna, nežno rumena in svetlo modra, ali kak drug nevtralni odtenek pomagajo, da je spalnica videti večja in svetlejša. Tudi strop prebarvajte v belo. Če ljubite močne barve, jih uporabite zgolj za obrobo sten, ali pa le eno steno, na primer tisto nad posteljo, prebarvajte v drznejši niansi. To steno lahko prelepite tudi s tapeto v želenem vzorcu. Tla naj bodo čim bolj gola; če jih prekrijete s preprogami, se prostor navidezno pomanjša. Le ob posteljo lahko položite majhno preprogo, da udobno vstanete iz postelje.