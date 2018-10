S kamni in skalami lahko zelo lepo preoblikujemo vrt ali okolico hiše. Ti naravni elementi so zelo lepi, najboljše pa je, da jih ni treba zalivati, obrezovati ali kako drugače skrbeti zanje. Dajejo čudovit občutek stalnosti iz leta v leto ter brezskrbno uživanje v lepoti okolice hiše.

Postavitev v skupinah

Najbolje je, da kamenje in skale postavite v skupine in ne kot posamezne kose. Skupina od treh do petih skal na splošno deluje lepše, saj dajejo bolj naraven videz. Število in postavitev kamnov je odvisna od velikosti in oblike posameznih skal in kamnov. Izbrane kamne in skale lahko uporabite na različne zanimive načine, na primer za ustvarjanje edinstvene vrtne poti ali pešpoti, večje skale pa lahko uporabite tudi za privlačne in koristne pregradne stene. Če kamenje položite po tleh, je to odličen način za preprečitev rasti plevela.