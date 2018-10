Še preden odhitite v trgovski center, premislite, kje in kako boste modularne police namestili in kaj boste na njih hranili. Kupite lahko že pripravljen sistem nosilcev in polic ali pa le material, da ga z nekaj ročnih spretnosti in orodja izdelate sami – nosilce denimo iz bakrenih cevi, police pa iz recikliranega lesa. Možnosti je veliko, odločite pa se za videz, ki se najbolje sklada z vašo notranjo opremo.

Nizko ali do stropa Prednost modularnega sistema polic je ta, da ga lahko namestimo tako velikega ali tako majhnega, kot želimo. Kadar je prostor zelo visok, lahko nosilci segajo vse do stropa, tako da najvišje police dosežemo samo s premično lestvijo. Modularne police lahko sestavljajo tudi medijski center v dnevni sobi, nekateri tovarniško izdelani sestavi pa vključujejo še pisalne mize. Nadvse praktično! Prav tako priročne so modularne police v kuhinji, ki lahko nadomestijo klasične zgornje omarice. Na policah hranimo lonce ali krožnike, na kljukice pa obesimo manjše ponve ali druge kuhinjske pripomočke. Seveda ne smemo pozabiti na delovno sobo ali sobo za hobije, kjer so modularne police odlične za hranjenje pripomočkov in predmetov.

Z omaricami in predali Ni nujno, da so nosilci s policami poravnani v vrstah, temveč jih lahko razporedimo v zanimive »vzorce«, denimo diagonalno, da postanejo izrazni element v prostoru. Idealni so za poševne strope, kjer jih namestimo v različnih višinah, lahko pa zavzamejo tudi celo steno, če je prostor velik. Dodatni element v tovarniško izdelanih sistemih so omarice, ki jih umestimo pod police ali mednje. Vrsta pravokotnih omaric s steklenimi drsnimi vratci je denimo odličen dizajnerski dodatek, lahko pa so vratca tudi lesena ali iz kakega drugega materiala, ki se sklada s sestavom. Ne marate omaric? Potem izberite ozke predale, ki delujejo lepo in dodajo prostoru nekaj globine. Poleg tega so nadvse primerni za hranjenje drobnarij, ki jih na policah ne želimo razstaviti.