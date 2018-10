Dober vrtni dizajn se začne z natančnim pregledom, ki je prvi korak kakršne koli prenove. Vrt si oglejte tako, kot da ga vidite prvič. Najprej opazimo stvari, ki bi jih bilo treba skriti, kot so smetnjaki, ali različne odpadke in navlako, ki čakajo na čiščenje. Očistimo vrt (ne pozabimo na potke) in na zemljo položimo plast komposta, ki izenači videz prsti in nahrani rastline, ki so takoj videti lepše. Drugi element, ki ne zahteva veliko denarja, je barva. Prepleskajte vrtna vrata in dodajte lončke ali zabojčke v ujemajočih se barvah.

Gola mesta zapolnite z razdeljenimi rastlinami Če želite zapolniti gola mesta, razdelite trajnice, začimbnice, zelišča in trave ter jih posadite po vrtu. Jesen je pravi čas za sajenje in presajanje, ker lahko rastline pozimi razvijejo močne korenine. Delitev rastlin je razmeroma preprosta. Skrajšajte jih na približno 30 centimetrov višine in jih izkopljite iz zemlje tako, da ohranite čim več korenin in prsti okoli njih. Glede na velikost jih razrežite na dva, tri ali celo štiri dele, če je rastlina dovolj razraščena. Dele presadite na območje vrta z enako prstjo in sončnimi pogoji, v katerih je rasla matična rastlina, jim dodajte nekoliko komposta ali gnojila s fosforjem in kalijem ter jih dobro zalijte. Razdelimo lahko spomladanske in poletne cvetoče trajnice (če še vedno cvetijo, jih pustimo), trave, neolesenele trajne začimbnice, kot sta origano in meta, perunike, lilije, rabarbaro ali maline. To počnemo od oktobra do novembra po dežju, vendar pred zmrzaljo.

Do svežega videza s presaditvijo Včasih ne potrebujemo novih rastlin, če hočemo doseči drugačen videz vrta (ali imeti bujnejše cvetlice) – le prestavite tiste, ki jih že imate, na drugo mesto. Zdaj je pravi čas za takšno razmestitev, ker se začenjajo deževni dnevi in rastline počivajo. Prazna mesta v vrtu preprosto zapolnite tako, da rastline le premaknete za kak meter, namesto da jih z obrezovanjem omejujete na mesto, kjer so. Toda ali jih lahko obvladate? Če je rastlina prevelika, vrtnarji svetujejo, da jo pustite, kjer je, večje grmovnice, kot so hortenzije ali rododendroni, pa obrežemo, da jih lažje presadimo. Presadimo lahko večino grmovnic in manjše rastline, z izjemo volčina in japonskega javorja, vendar se dela lotimo takoj.