Cela paleta hišnih orodij, še posebno če jih uporabljamo nepoučeni, lahko povzroči resne poškodbe. Ne verjamete? Preverite naš seznam in se prepričajte, katera so tista, ki vas lahko neprijetno presenetijo in pošljejo na urgenco.

Čistilniki pod pritiskom Nikar ne podcenjujte moči vode. Naj navedemo primer moškega, ki je s čistilnikom pod pritiskom pral teraso in po nesreči vodni tok usmeril v mezinec na nogi. Kljub temu da je vodni udar trajal le sekundo, so bile poškodbe hude. Prst je takoj otekel na vsaj dvojno velikost, spodnja tretjina pa je bila tako zvita, da je bilo videti, kot da je zlomljen. Po kaki minuti je zaradi notranjega pritiska koža počila in ulila se je kri. Na urgenci se je izkazalo, da se je pretrgala arterija, raztrganina pa je segala vse do kosti. Voda iz čistilnika ima moč 280 kilogramov na kvadratni centimeter, kar je pravzaprav dovolj, da si z njo odrežete roko! Podatki govorijo sami zase, zato so dodatna opozorila o varni uporabi najbrž odveč.

Pištole za zabijanje žebljev Pištole za žeblje so nadvse uporabne, saj se nam ni treba mučiti s kladivom in se bati, da se bomo z njim udarili po prstih. Toda take pištole vse prevečkrat preluknjajo tiste, ki z njimi upravljajo. Največkrat so to poklicni delavci v gradbeništvu, tretjina pa je domačih mojstrov, ki s tem močnim orodjem ne znajo pravilno ravnati – in nesreča tudi nikoli ne počiva. Majhen nasvet: če že morate zabijati žeblje s pištolo, uporabite tako s sekvenčnim sprožilcem, ki po poročilih za polovico zmanjša nevarnost poškodb. Če pa lahko delo opravite zgolj s kladivom, ga le uporabite!

Orodje za spenjanje Prav tako kot pištole za žeblje so tudi pištole za spenjanje nevarne, saj si lahko zgolj s preprostim pritiskom pošljete v telo sponko s kovinskimi bodicami, dolgimi centimeter ali celo več. Profesionalni spenjači zlahka predrejo celo kost. Da nesreča ne počiva, kaže primer moškega, ki je po nesreči z glavo butnil v prijateljevo pištolo za spenjanje. Ta se je sprožila, šest centimetrov dolgi konici sponke pa sta predrli lobanjo nesrečneža in končali v njegovih možganih. Po čudežu je 27-letnik nesrečo preživel brez trajnih posledic. Torej vihtite pištolo za spenjanje s spoštovanjem, ki ga zasluži, in ne pozabite na varnostno zaporo, ko je ne uporabljate.

Vrtalniki Čeprav so domači vrtalni stroji praktično nujni v vsakem gospodinjstvu, najdemo na spletu strašljive zgodbe o različnih poškodbah med njihovo uporabo. Delavec je denimo stal na vedru, ker je hotel zvrtati luknjo visoko v steni, vendar je izgubil ravnotežje. Padel je na vrtalnik, ki ga je držal, in ki je zavrtal v njegov prsni koš, da je zaradi tega umrl. Tovrstne tragedije so pogostejše, kot si morda mislite. Ko uporabljate vrtalnik, vedno poskrbite, da stojite na stabilni podlagi ali uporabite lestev, ki izpolnjuje vse varnostne pogoje. Če imate dolge lase (velja za ženske in moške), si jih med delom spnite, saj ne želite, da bi se zapletli v rotirajoči sveder.

Vrtne kosilnice Skoraj vsak lastnik vrta ima vrtno kosilnico, bodisi na nitko, tako, ki jo rinemo pred seboj, ali na njej sedimo. Toda ali ste vedeli, da so lahko kosilnice smrtne pasti? Največkrat se zgodi, da tistemu, ki s kosilnico upravlja, v obraz in oči priletijo palice ali kamenje na vrtu. Zato je nujno, da trato, preden jo začnete kositi, očistite, med košnjo pa nosite zaščitna očala. Obujte tudi zaprte čevlje, da se slučajno ne poškodujete. Na splošno velja, da naj bodo otroci med košenjem dovolj oddaljeni – najbolje, da so ta čas na varnem v hiši. Seveda to velja tudi za vsa druga obnovitvenega dela z vrtalniki, raznimi pištolami, žagami in podobnim nevarnim orodjem!