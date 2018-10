Če torej na kavču prebijemo toliko časa, bi vsekakor moral biti udoben. In moden. In se seveda skladati z drugo opremo v dnevni sobi. Temeljito je treba premisliti, kakšnega potrebujemo, zato naj vam pomagamo z nasveti, kakšna vprašanja si zastaviti ob izbiranju, da boste z njim zadovoljni vrsto let.

Kdo bo sedel na njem? Preden se odpravite po nakupih, se vprašajte, kdo bo na kavču sedel ali ležal. Če imate otroke, ki bodo na njem malicali in gledali televizijo, mora biti nedvomno prevlečen z materialom, ki je odporen na madeže. A o tkaninah nekoliko kasneje. Pomembno je upoštevati starost in velikost družinskih članov, ki bodo kavč uporabljali. Četudi si želite moderno nizko zofo, boste morda z nje, če ste visoki ali že nekoliko v letih, težje vstali. Višji ljudje potrebujejo globlji sedež, nižji (tudi otroci) pa plitvejšega, da se z nogami dotikajo tal.

Se slogovno sklada z notranjo opremo? Kavč, zofa ali sedežna garnitura naj se slogovno skladajo z notranjo opremo dnevnega prostora, v katerem so postavljeni – toda kako naj ob tako široki ponudbi slogov sploh izberemo pravega? Če je pohištvo klasično in v gospodinjstvu ni otrok, je pravi odgovor klasični kavč v angleškem slogu. Za sodobno opremljeno dnevno dobo je idealen moderen kavč z udobnimi naslonskimi blazinami in širšimi nasloni za roke. Za počivanje je idealna različica z vgrajenim počivalnikom za noge. Mladim, ki so se preselili v svoje prvo stanovanje, in jim za opremo ni ostalo veliko denarja, pa bo nemara všeč priročna in ne prevelika zofa klik-klak.

Kaj pa tkanina za prevleko? Volna ali katera od drugih dragih tkanin je na kavču sicer videti čudovita, a je treba prvenstveno misliti na uporabnost. Ko imate otroke ali hišne ljubljenčke, se lahko od dragocenih tkanin kar poslovite, pa tudi usnje, ki ga še posebno rade praskajo mačke, ni najbolj primerno. Nova generacija poliestrskih tkanin, ki so videti kot blago, je idealna za prevleke, če je kavč nenehno »na preži« pred madeži, politimi tekočinami in živalskimi kremplji. Takšne prevleke je lahko čistiti, saj madeže odstranimo že z vodo, pa tudi gubajo se mnogo manj kot klasične tkanine. Še boljša rešitev so sedežne in hrbtne blazine z zadrgo, tako da jih lahko slečemo in po potrebi operemo.

Mehkejše ali trše oblazinjenje? Kavča ne izbiramo samo po videzu, ampak predvsem po udobju, zato je zelo pomembno, kakšno oporo nam ponuja med sedenjem in ležanjem. Oblazinjenje je največkrat izdelano iz različno trde pene, dno pa je iz vzmeti – podobno kot posteljna ležišča. Pozanimajte se pri prodajalcu, kakšno trdnost vam priporoča za vaše potrebe. Poceni zofe brez vzmetenja vam ne priporočamo, saj ni dovolj udobna pa tudi trajna ne. Hrbtišče kavča naj bo izdelano iz fiksno pritrjenih blazin, ki ponujajo dobro oporo. Cenejši imajo namreč običajno blazine, ki jih lahko premikamo, a hitro izgubijo obliko. Za dodatno udobje poskrbimo z nekaj okrasnimi blazinami.

Ste izmerili prostor, kamor ga boste postavili? Merjenje je ključnega pomena, ko kupujemo kavč. Pazljivo izmerite prostor, kamor ga nameravate postaviti, da ugotovite, kako velik naj bo. Še bolje je, če že veste mere izbranega kavča, a ga ne kupite prej, preden ne ugotovite, kako se prilega v prostor! Nato na tla, kjer bo stal, nalepite obris s pleskarskim trakom. Je dovolj prostora, da hodite mimo njega? Boste predenj lahko postavili še klubsko mizico? Ne zapira prehoda do kuhinje ali jedilnice? Vse v redu? Prav! Zdaj pa ne pozabite izmeriti še okvirjev vrat, stopnišč ali dvigala, da boste novi kavč spravili v hišo ali stanovanje v bloku. Na srečo so sodobni kavči in sedežne garniture sestavljivi (tudi noge pritrdimo posebej), tako da s tem ne bi smeli imeti težav.