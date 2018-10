Eterična olja veljajo za najstarejšo obliko naravne pomoči pri zdravljenju in izvirajo iz časov starega Egipta, iz obdobja okoli 3500 let pred našim štetjem. Egipčani naj bi jih uporabljali v verskih obredih in za lepotilna sredstva, prav tako pa tudi za boljše počutje. Ker so povsem naravna, so eterična olja nadvse uporabna tudi v gospodinjstvu, njihova namembnost pa je zelo široka. Tokrat smo se osredotočili na čiščenje in odišavljanje.

Večnamensko čistilo in dezinfekcijsko sredstvo Za večnamensko in prijetno odišavljeno čistilo oziroma dezinfekcijsko sredstvo dodajte eterična olja v mešanico vode, naravnega mila in vodikovega peroksida. Z mešanico brez škodljivih dodatkov očistimo kuhinjske in kopalniške površine ter uničimo bakterije. Uporabimo jo lahko tudi za dezinficiranje kuhinjskih gobic – preprosto popršimo obe strani gobice in jo pustimo, da se posuši. Za pripravo potrebujemo: 4,5 dcl destilirane vode, 5 g naravnega mila, 15 ml vodikovega peroksida, 10 kapljic eteričnega olja poprove mete, 5 kapljic evkaliptusovega eteričnega olja, 5 kapljic limoninega eteričnega olja. Sestavine dodajte v manjšo stekleno pršilko in jih dobro premešajte.

Osvežilec za tkanine Navdihnjeno s francoskim podeželjem, toplim vetrom in sivko – sami lahko naredite osvežilno sredstvo za posteljnino in brisače. Nič se ne more primerjati z vonjem perila, ki se posuši na soncu. In prav tak svež vonj si lahko pričarate z naslednjo mešanico v pršilu, ki pomaga iz spalnice, kopalnice ali dnevne sobe pregnati tudi postan zrak. Za pripravo potrebujemo: 6 dcl destilirane vode, 7 kapljic sivkinega eteričnega olja, 5 kapljic eteričnega olja cedre in 3 kapljice eteričnega olja vetiverja (korenine trave). Premešamo jih v steklenici s pršilko. Sredstvo uporabljamo kot pršilo ali pa z njim namočimo koščke vate in jih damo v predale s perilom.

Odganjalec neprijetnih vonjav Če jih uporabljamo pametno, le nekaj kapljic eteričnega olja zadošča, da se spopademo z neprijetnimi vonji v gospodinjstvu - od posod za smeti in kopalnic do preprog in posteljic hišnih ljubljenčkov. Samo nekaj kapljic mešanice eteričnih olj kanemo na dno posode za smeti, na košček vate, ki jo položimo na problematična območja, ali v difuzor za boljši vonj v vsem prostoru. Za pripravo potrebujemo: 20 kapljic eteričnega olja rožmarina, 8 kapljic eteričnega olja grenivke in 4 kapljice eteričnega olja poprove mete. Damo jih v majhno stekleničko in jo dobro pretresemo.

Naravni osvežilec zraka Pozabite na umetne osvežilce zraka, ki jih lahko kupite v trgovini, saj vsebujejo škodljive snovi. Veliko bolj subtilen, pomirjujoč in svež je osvežilec iz eteričnega olja majarona, sladke pomaranče in ylang-ylanga. Za pripravo potrebujemo: 20 kapljic eteričnega olja sladke pomaranče, 10 kapljic eteričnega olja majarona, 5 kapljic eteričnega olja ylang-ylanga. Uporabimo lahko samo mešanico eteričnih olj ali pa jih dodamo v 6 dcl destilirane vode v steklenički s pršilko ter jo dobro pretresemo.