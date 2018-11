Najprej slaba novica. Madeži, ki se nabirajo na steklu kabine za prhanje, lahko povzročijo nepopravljivo škodo. Če je steklo videti motno, je temu žal tako. Čiščenje ne more popraviti razjedene površine, z njim pa preprečimo nalaganje umazanije, zato je stene prhe najbolje vsakokrat po prhanju obrisati z otiralnikom ali krpo iz mikrovlaken.

Otiralnik ali krpa iz mikrovlaken Otiralnik je pripomoček, ki ga običajno uporabljamo za čiščenje okenskih stekel – z njim otremo vodo s površine brez dodatnega brisanja. Najbolje je, da ga hranimo v neposredni bližini prhe ali ga obesimo na kljukico v njej, da nam je vedno pri roki. Morda še boljša je krpa iz mikrovlaken, s katero dosežemo tudi težje dostopne kotičke, denimo pod ročajem za odpiranje vrat ali tesne kote. Po brisanju jo posušimo, oprati pa jo moramo vsaj enkrat na teden.

Naredite sami pršilo za vsakdanjo uporabo Če vam otiranje ali brisanje ne leži ravno, uporabite čistilna sredstva za vsakdanjo uporabo, ki jih najdete v trgovini, ali pa pršilo brez nezaželenih kemikalij pripravite sami. Zmešajte 120 mililitrov vodikovega peroksida, prav toliko čistilnega alkohola (je naravni razmaščevalec), 6 mililitrov tekočega sredstva za pomivanje posode in 15 mililitrov sredstva za splakovanje pomivalnega stroja ter mešanico vlijte v litrsko plastenko s pršilom. Do vrha jo napolnite z vodo in jo nežno nagibajte sem ter tja, da se sestavine pomešajo brez penjenja. Sredstvo hranite na temnem mestu.

Kaj pa, ko je potrebno temeljito čiščenje? V hitrem tempu življenja nam vsakdanje čiščenje prhe ni ravno prioriteta. To pa pomeni, da so na steklu vidni madeži vodnih kapljic in umazanije. Na žalost to tudi pomeni, da je potrebno še kaj več kot otiranje, če želimo steklene površine dodobra očistiti. Številni potrošniki za odstranjevanje madežev uporabljajo in prisegajo na čudežno gobico za radiranje umazanije, medtem ko drugi priporočajo krpice, ki jih običajno dodajamo v sušilni stroj (samo navlažimo jih in z njimi zdrgnemo površino). Ker ti pripomočki vsebujejo kemikalije, med delom nosimo zaščitne rokavice.

Naravna alternativa s sodo bikarbono Naravna alternativa za čiščenje steklenih in drugih površin pršne kabine (razen materialov, ki zahtevajo posebno nego) je mešanica sode bikarbone in vode, na kateri prisegajo številni strokovnjaki. Količina sestavin v mešanici je odvisna od tega, koliko jo potrebujemo, za začetek pa poskusimo zmešati 250 gramov sode z vodo tako, da nastane gosta pasta. Nanesemo jo na neabrazivno gobico in z njo zdrgnemo steklene površine. Nato jih speremo še z belim kisom.

Po sredstvo proti prijemanju na avtomobilski oddelek Ko je steklena površina spet čista in sijoča, jo želimo tako tudi obdržati. Ostanki apnenca v trdi vodi in mila se na površino ne morejo nalagati, če se ne morejo prijeti. Zato so vse nove steklene pršne kabine zaščitene s premazom proti prijemanju. Obstajajo posamezna sredstva za kopalnico, s katerimi lahko sami premažemo steklene površine, da vodi spolzi po njih, a jih boste v naših trgovinah redko našli. Dober nadomestek lahko najdemo v avtomobilskem oddelku – sredstvo za zaščito avtomobilskih stekel, ki odbija vodo. Z njim popršimo steklo (izognemo se ploščicam, kovinskim delom in kadici) in ga nanesemo na vsake tri do štiri tedne.