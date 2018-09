Že zdavnaj so mimo časi, ko so bile kopalnice beli, klinični prostori. Sodobni kopalniški dizajn poudarja individualnost z barvami, potiski in mešanimi materiali, priljubljeni pa so tudi tisti, ki jih v sanitarnih prostorih redkeje vidimo, denimo les.

Občutje narave z lesom Les in površine, ki ga umetelno oponašajo, vnašajo v kopalnico ozračje narave. Surovi masivni les zlahka vpija vlago, toda na voljo so prikladne alternative. Laminat, ki ima le na vrhu tanek sloj lesa, je denimo mnogo bolj odporen, prav tako porcelanske ploščice v lesnih vzorcih. Svetlo leseno pohištvo in lesene površine bodo v kopalnici velik trend, napovedujejo notranji oblikovalci. Zahvaljujoč zaščiti in končni obdelavi je les, ki v vlažnem okolju nekoč ne bi preživel, zdaj povsem primeren za oblaganje sanitarnih prostorov in je primeren tudi za talno ogrevanje.

Beton za industrijski videz Beton je idealen za ustvarjanje industrijskega videza in ga v kopalnici lahko uporabimo na tleh in na stenah – na slednje položimo ploščice, ki so videti kot cement, ali kompozitne obloge iz kremena. Omet nove generacije, kot je denimo naravni tadelakt na osnovi apna, lahko prepleskamo v katero koli nianso, najboljše pa je, da je odporen na vodo. Previdni pa moramo biti na tistih območjih, kjer voda stoji na podlagi, na primer na tleh kabine za prhanje, saj lahko stoječa voda poškoduje površino. Omet deluje odlično v kombinaciji z vzorčastimi ploščicami.

Od nekdaj luksuzni marmor Marmor zahvaljujoč gladki površini in privlačnim vzorcem že od nekdaj velja za luksuzen material, ki je odvisno od vrste tudi zelo drag. Cenovno dostopnejše so marmorne ploščice ali mozaiki. Opomniti velja, da marmorne površine zahtevajo redne premaze, ki jih ščitijo pred madeži, ne pa tudi pred snovmi, ki vsebujejo kisline. Na kisline so občutljive vse vrste naravnega kamna, marmor (zlasti temen in bolj zloščen) pa še posebno. Dober in zlasti cenejši nadomestek so porcelanske in keramične ploščice, ki z digitalnim tiskom oponašajo naravni videz marmorja, ali večje plošče, med katerimi je manj fug.

Naravni kamen in cenejši kompoziti Naravni kamen – granit, travertin in skrilavec – je trdnejši kot marmor in odporen na vodo, toda zaradi poroznosti vseeno potrebuje zaščito in vzdrževanje s posebnim pH-nevtralnim čistilom. Ker je na voljo v različnih končnih obdelavah, je zelo moden in priljubljen. Naravni kamen je tudi zaradi tega, ker ne drsi (izjema so zloščene površine) in je primeren za talno ogrevanje, priljubljena izbira za kopalnico. Povsem neporozni pa so cenovno ugodni kompoziti iz skrilavca ali kamna, ki pogosto posnemajo videz naravnega kamna – marmorja ali granita, a so odpornejši na umazanijo, madeže in plesen. Na trgu jih najdemo pod nazivi korian, compac ali caeserstone.