Glede na izboljšanje gospodarskih razmer so nepremičnine v tujini postale zelo priljubljene, pa ne le tiste, namenjene počitnicam na Hrvaškem. Zanimive so tudi parcele, vinogradi, stanovanja, hiše in druge nepremičnine v Italiji, Grčiji, Avstriji, Španiji in še nekaterih državah.

Kupujemo lahko v vseh državah Evropske unije Državljani držav Evropske unije lahko kupujemo nepremičnine v vseh državah članicah, za nakup nepremičnine zunaj Unije pa morate preveriti pogoje in zahteve v državi, kjer nameravate nepremičnino kupiti. Prav tako bodite pozorni na plačila različnih davščin in drugih prispevkov ter seveda na to, da bo celoten pravni posel izpeljan v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi predpisi države. Najprej morate tržišče dobro pregledati, poiskati nekaj primernih nepremičnin in se lotiti izločanja manj primernih. Oglejte si zunanjost, okolico in opremljenost z infrastrukturo. Pri počitniških nepremičninah je pomembno tudi to, kako obljuden je kraj pozimi oziroma izven turistične sezone. Povsem turistični predeli oziroma kraji se lahko v določenem delu leta spremenijo v mesta duhov, kjer so nepremičnine veliko manj varne.

Nepremičnino pred poslom dobro preverite Po ogledu poskušajte iz različnih javno dostopnih baz pridobiti čim več podatkov o nepremičnini: leto izgradnje, bremena, število lastnikov, urejenost lastništva in podobno. Tu velja še posebej omeniti status zemljišč. Če zemljišče kupujete z namenom, da boste na njem postavili hišo, preverite, če sploh je zazidljivo oziroma kakšni so načrti občine glede zazidljivosti tistega območja. Zagotovila prodajalca, da bo zemljišče v kratkem nedvomno zazidljivo, niso dovolj. Če potrebujete podrobnejše informacije, vam jih bodo priskrbeli na občini ali v nepremičninski agenciji. Pri nakupu nepremičnine v tujini se je priporočljivo obrniti na nepremičninsko agencijo, bodisi v Sloveniji ali v državi, kjer jo imate namen kupiti. Pri iskanju podatkov boste morda naleteli na ovire zaradi jezika ali nepoznavanja lokalnih predpisov, medtem ko lokalni nepremičninski posredniki s tem nimajo težav. Najbolje je, če vam zanesljivega agenta priporoči prijatelj, ki je že kupil ali prodal kakšno nepremičnino v tujini in ima z njim dobre izkušnje.

Kredit doma, hiša v tujini Tudi nepremičnino v tujini lahko kupite s kreditom, ki ga najamete v Sloveniji, le s to razliko, da te nepremičnine ne boste mogli zastaviti kot jamstvo. Hipoteko za kredit bo zato banka vpisala na primerno nepremičnino, ki jo imate v Sloveniji, seveda pa mora biti nepremičnina v Sloveniji vredna več kot tista v tujini. Trenutno je trg nepremičnin v tujini, predvsem na Hrvaškem, zaradi precejšnjega povpraševanja v vzponu. To pomeni, da so cene z vsakim dnem višje, zato je lahko vrednost počitniškega apartmaja ali hiše na Krku večja od sicer precej večjega stanovanja v Ljubljani. To dejstvo pa stanovanje ali hišo, ki ste si jo kupili za preživljanje počitnic, hitro spremeni v dobro nepremičninsko investicijo.

Naj kupuje razum, ne srce Vse nepremičnine morate v prvi vrsti kupovati z razumom in ne s čustvi. Bodite previdni, preverite lastništvo, bremena in vsa druga pravna dejstva, pri tem pa si pomagajte s prijatelji, znanci in nepremičninsko agencijo. Preden nakažete aro ali celo kupnino, se dodobra prepričajte o varnosti nakupa, sicer boste morali po svojo pravico na dolgotrajno in drago sodno pot. Naj vas torej ne premamijo poletje, vonj borovcev ter razgled na sinje morje, ampak najprej uredite vse pravno-formalno-lastniške zadeve, dogovorite se za najugodnejši kredit in se šele nato prepustite uživanju v zasluženih počitnicah. Vir: azimut360.si